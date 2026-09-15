Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, golsüz biten Fenerbahçe maçının ardından, 'Aldığımız 1 puan çok değerli, belki de yenebilirdik' dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 1 puanın önemli olduğunu ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Takım ve maçla ilgili konuşan Memik Yılmaz, 'Gaziantep'e yakışır bir takım kurduk. Amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Bunun parayla olmadığını bazı maçlarda görebiliyoruz. Çocuklarımız iyi oynadılar. Bugün takımımızda 30 yaş üstü 2-3 kişi var. Onun haricindeki çocuklarımız 25 altı ve gurur duyuyoruz. Şehrimize yakışır şekilde güzel bir takım oluşturmaya çalıştık. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var' ifadelerini kullandı.