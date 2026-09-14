Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Orhan Ak, golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından, 'Bugün aldığımız 1 puan bizim için altın değerindeydi' dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı iyi oynadıklarını belirterek galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyleyen Ak, 'Bugün çok önemli ve zorlu bir rakibe karşı oynadık. O nedenle bu 1 puan bizim için altın değerindeydi. Geçen hafta koyduğumuz karakter, yakaladığımız oyun standardını, takım oyununu, özellikle ilk yarı yansıttık. Direkten dönen topları vardı rakibin, orada şanslıydık. İlk yarı fırsatları değerlendirseydik farklı bir ikinci yarı izlerdik. İkinci yarı rakibimiz bizden daha iyiydi. Bugün taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç bir hatanın kredisi yok. Bugünkü 1 puan çok önemliydi geçen haftaki maçın değerli olması için bu 1 puanın da önemi vardı. Lig çok zor, kolay değil her şey aslanın ağzında. O yüzden çok iyi motive ve konsantre olmalıyız. Bu takım ruhu ve grup enerjisini oluşturmak zorundasınız. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde Kocaelispor maçı var, o da çok zor bir maç olacak. Onlar da çok iyi atletik bir takım, yarından itibaren ona hazırlanacağız' ifadelerini kullandı.