Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Melih Gökçek’in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de adliyeye geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz cuma günü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in ardından, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de ifadelerinin alınması için Ankara Adliyesi’ne çağrıldı.

Başsavcılık duyurmuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı belirtilerek, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması amacıyla Başsavcılıkta hazır edileceği bildirilmişti.

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, bugün bu kapsamda Ankara Adliyesi’ne gelerek soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermek üzere giriş yaptı.

Soruşturmanın, savcılık tarafından yapılacak değerlendirmeler ve alınacak ifadelerin ardından nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.