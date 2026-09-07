Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 4 bin kadın ve çocuğu teleferikle Uludağ'a çıkararak unutulmaz bir gün yaşatacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; Yıldırım'ı kadınların kendilerini daha değerli, daha güçlü ve daha mutlu hissettiği bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Yıldırım Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımını destekleyen projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Yıldırım Belediyesi, kadınların yaşamına değer katacak projelerine devam ediyor. Daha önce ilçedeki kadınları mavi tura çıkaran Yıldırım Belediyesi, şimdi de kadın ve çocukları teleferikle Uludağ'a çıkarıyor. 4 bin kişinin faydalanacağı tur kapsamında, teleferikle Uludağ'a çıkarılacak kadın ve çocuklar; mini konser, çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve ikramlarla unutulmayacak bir gün geçirecek. Teleferik turuna katılmak isteyen kadınlar kultur.yildirim.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Hafta içi her gün düzenlenecek tur programı, 9 Eylül'de başlayıp, 18 Eylül'de sona erecek.

'Mutlu kadınlar için çalışıyoruz'

Kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer edinmelerini sağlayan projeleri önemsediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'ı kadınların kendilerini daha değerli, daha güçlü ve daha mutlu hissettiği bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artıran, aileleriyle birlikte kaliteli ve güzel vakit geçirmelerine imkan sağlayan projelere öncelik veriyoruz. Daha önce düzenlediğimiz mavi turla kadınlarımızı denizle buluşturmuştuk. Şimdi de kadınlarımızı ve çocuklarımızı Uludağ'ın eşsiz güzellikleriyle buluşturuyoruz' dedi.

'Unutulmayacak bir gün hazırladık'

Kadınların ve çocukların birlikte güzel hatıralar biriktirmesini hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, '4 bin hemşehrimizin faydalanacağı bu programla kadınlarımız ve çocuklarımız için unutamayacakları bir gün hazırladık. Teleferik yolculuğundan etkinliklere, müzikten ikramlara kadar dolu dolu bir programla hemşehrilerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmak istiyoruz. Yıldırım'da kadınlarımızın hayatına değer katmaya, onların sosyal yaşamını zenginleştirecek projeler üretmeye devam edeceğiz' diye konuştu.