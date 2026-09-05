Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkanvekili seçimi için toplandı. Ancak CHP’li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle gerekli salt çoğunluk oluşmadı.
Toplantıda yeterli sayıya ulaşılamaması üzerine Belediye Başkanvekili seçimine geçilemedi. Bunun üzerine seçimin ertelenmesine karar verildi.
Seçim 8 Eylül’de yapılacak
AK Parti’nin itirazı sonrasında yeniden yapılması kararlaştırılan Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminin, 8 Eylül Salı günü saat 09.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yeni toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanması halinde meclis üyeleri Belediye Başkanvekili için yeniden oy kullanacak.
Belediye binası çevresinde toplantı öncesinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.