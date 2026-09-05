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Üsküdar’da başkanvekili seçimi yapılamadı: Yeni tarih belli oldu

Belediye binası çevresinde toplantı öncesinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Yeni toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanması halinde meclis üyeleri Belediye Başkanvekili için yeniden oy kullanacak.

AK Parti’nin itirazı sonrasında yeniden yapılması kararlaştırılan Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminin, 8 Eylül Salı günü saat 09.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantıda yeterli sayıya ulaşılamaması üzerine Belediye Başkanvekili seçimine geçilemedi. Bunun üzerine seçimin ertelenmesine karar verildi.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkanvekili seçimi için toplandı. Ancak CHP’li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle gerekli salt çoğunluk oluşmadı.

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