Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa edeceğine yönelik iddialar akşam saatlerinde gündeme geldi. İddiaların kısa sürede yayılmasının ardından Şimşek'ten doğrudan açıklama geldi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, “Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

İstifa iddiası doğrulanmadı

Şimşek'in açıklaması sonrasında mevcut tablo, Bakan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları destekleyen resmi bir gelişme bulunmadığını ortaya koydu. İstifanın gerçekleştiğine veya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama da bulunmuyor. Şimşek ise bizzat yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.



Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. Enflasyonda dikkat çeken beklenti farkı! Hanehalkı yüzde 45,60 bekliyor İçeriği Görüntüle September 24, 2026

Dezenformasyonla mücadele merkezinden açıklama

Merkezden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de gündeme gelmişti

Mehmet Şimşek'in görevden ayrılacağı yönündeki iddialar daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Ağustos 2024'te “Şimşek'in istifa etmek istediği ve ikna edilerek görevde kaldığı” yönündeki iddia, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtilerek yalanlanmıştı.

Temmuz 2025'te ise Şimşek'in sonbaharda görevinden ayrılacağı ve yerine başka bir ismin getirileceği yönündeki kulis iddiaları üzerine DMM, Şimşek'in görevine devam ettiğini açıklamıştı.

Son gelişmede ise iddialara ilişkin en doğrudan yanıt bizzat Mehmet Şimşek'ten geldi: Bakan, istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.