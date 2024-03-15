Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız kanalına Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirterek, müttefiklerine yardımları sınırlandırmama çağrısında bulundu. Ukrayna'ya yardımların sınırlı olması gerektiğini savunan herkesin yenilgiyi seçmiş olacağını ifade eden Macron, Avrupa'nın kırmızı çizgi çizmemesinin Kremlin'e zayıflık mesajı vereceğini söyledi. Macron, "Savaş Avrupa'ya yayılırsa suçlu Rusya olur. Ama eğer zayıf olmaya karar verirsek, bugün karşılık vermemeye karar verirsek, bu zaten yenilgiyi seçmek olur. Ben bunun olmasını istemiyorum" dedi.

Fransa'nın Rusya'ya karşı bir saldırı başlatmayacağını kaydeden Macron, Rusya'nın içeride ve dışarıda Fransa'nın çıkarlarına karşı saldırı başlatmasına rağmen Paris'in Moskova ile savaşta olmadığını belirtti.

Fransa'nın hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapacağını ifade eden Macron, "Rusya kazanırsa Fransızların hayatı değişecek. Artık güvenliğimiz olmayacak. Fransızların ve Avrupa'nın güvenliği tehlikede. Rusya kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra inecek" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın şu anda savaşın olumsuz sonuçlarını yaşadığını vurgulayan Macron, "Doğal gaz fiyatları, ekonomilerimizdeki durum, tahıl fiyatları, ekonomik istikrarsızlık bu savaşın sonucudur" dedi.

Macron, her kim olursa olsun bir Rusya devlet başkanıyla barış müzakeresi yapmanın zamanının bir gün geleceğini umduğunu söyledi. Barışın Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmediğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, "Barışı istemek yenilgi anlamına gelmez. Barışı istemek Ukrayna'yı kaybetmek anlamına gelmez" diye konuştu.

Macron ayrıca güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etmeyeceğini söyledi.