Girişimcilere ve iş insanlarına yönelik açılan Chicago ofisi için YTÜ Yıldız Teknopark ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Merkezleri arasında iş birliği protokolü imzalandı. YTÜ Yıldız Teknopark Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe; TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, çok sayıda davetli ve firma temsilcileri katıldı. İmzalanan anlaşma, inovasyon, ticarileştirme, kuluçka merkezi iş birlikleri ile şirketlerin BT ve teknoloji sektöründen Chicago aracılığıyla Amerika pazarına doğru genişlemesini kapsıyor. Türkiye ihracatının arttırılması yönünde atılan bu adım, Amerika pazarına açılmak isteyen şirketleri ve iş insanlarını destekleyecek. Fortune 500 listesinde yer alan 300 firmanın Genel Müdürlüklerinin ve dağıtım merkezlerinin yer aldığı Chicago bölgesinde, start-up ekosistemindeki firmaların özellikle yatırım turuna başladığında ilk noktalarından birisi olarak gösteriliyor.



“Şirketlerimiz TOBB ve Yıldız Teknopark iş birliğiyle Amerika üzerinden dünyaya açılacak”

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, TOBB ile kapsamlı gerçekleştirildiğini söyleyerek; “TOBB'un ticaret anlamında Türkiye'de üstlendiği rolü hepimiz biliyoruz. Diğer yandan bizler de Teknopark olarak 3 yıldır ülke teknolojilerini dünyaya ulaştırabilmek için Türkiye'nin ilk Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi'ni (UTPO) Dubai'de açmıştık. Bu bizim için ciddi bir staj oldu. Orada Türk teknolojisinin dünyadaki yerini ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğini görme imkanına ulaşarak ciddi bir kültürün oluşmasını sağladık. Ülkemizde şirketlerimizi kuruyoruz, teknolojimizi geliştiriyoruz ama bu gelişmeyi özellikle globalde sürdürmeyi önemsiyoruz. Türkiye'de 3 yıl üst üste birinci olmak yeterli değil, globalde de bu başarıyı yakalamayı hedefledik. Şimdi ise TOBB'la bir yola çıkıyoruz. Amerika teknolojinin en büyük pazarı. Amerika'da varsanız ve buradan bir iddia ortaya koyabiliyorsanız dünya üzerinde bu çok anlamlı bir adım. Bizler Amerika, Dubai, Özbekistan ve Londra'da ofislerimizle global faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve çok yakında farklı lokasyonlarımızı da duyuracağız. Hedefimiz, Türk bilgi birikimini TOBB'un da iş birliği ile büyüterek dünyaya açmak. Devamında da Türk teknoloji şirketleri, TOBB ve Yıldız Teknopark iş birliğiyle dünya pazarına Amerika üzerinden açılmaya devam edecek. 700'den fazla şirketi olan ama 1000'den fazla firmaya dokunabilen bir yapıdayız. Bu yolculuğumuzla beraber Türkiye'nin bilişim ve teknoloji ihracatı için önemli bir kapıyı beraber açmış olacağız” ifadelerini kullandı.



“İhracat yapmak isteyen her firmayı destekliyoruz”

Programda sunum yapan TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, Amerika'da ofis açmanın ve orada iş birliği yapabilmenin birtakım zorluklarının olduğunun altını çizerek şöyle devam etti; “Chicago ofisinin ilk Teknoparkı, YTÜ Yıldız Teknopark oldu. Türkiye'nin sanayisini ve ticaretini temsil eden önemli bir kurumuz. Sektörde bağımsız ihracat yapmak isteyen her firmayı destekliyoruz. Bizler teşviklerimizle bu sistemi ve girişimcilerimizi desteklemek için kullanacağız. Amerika gibi rekabetçi pazarda kendi gücümüze dayanarak ayaklarımız üzerinde durmamız gerekiyor. Biz şu anda konumumuzu bunun üzerinden oluşturduk. Geleceğin güçlü mühendisinin, ekonomistinin, iş adamının ve girişimcisinin Amerika'da başarılı olarak ilerlemesini önemsiyoruz.”

TOBB Trade Center ile Türkiye'den Amerika'da faaliyet göstermek isteyen iş insanlarını ve firmaları desteklediklerini ifade eden Palaz son olarak şunları söyledi; “TOBB Trade Center Chicago projesi, ‘Türkiye'nin ihracatını nasıl arttırılabiliriz' düşüncesi ile oluşturulmuş bir proje ve bunun içerisinde çeşitli bacaklar var. Ankara'da TOBB kuleleri Türk Ticaret Merkezleri olarak ofisimiz varken, Chicago'da TOBB Trade Center ile 10 bin metrekarenin üzerinde bir alanda kurulu depomuz, showroomumuz ve ofislerimizle havalimanının yanında konumlandığımız çok güçlü bir yapımız bulunuyor. Amerika'da ana merkezimiz Chicago'da depolama başta olmak üzere birtakım hizmetler sunuyoruz. 12 adet depolama merkezine sahibiz ve farklı eyaletlerde de varız. Buralar da cep depo ve anlaşmalı depolarımız üzerinden operasyonlarımızı yürütüyoruz. Amerika'nın fırsatlar sunduğu kadar dikkat edilmesi yönleri de bulunuyor. Biz de her sektöre farklı stratejiler geliştirerek ilerlemeye gayret ediyoruz. Chicago ulaşım ağlarına baktığımızda önemli bir merkez olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'daki başarılarımızı da dünyanın diğer coğrafyalarında da gerçekleştireceğiz.”