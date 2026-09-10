Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sahipli köpeklerin il merkezi, ilçeler ve köylerde kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Hayvanların güvenliğinin sağlanması ve toplum sağlığının korunması açısından mikroçip uygulaması ile kuduz aşılarının önemine dikkat çekildi.

6 aylığa kadar kayıt işlemi yapılabilecek

Valiliğin açıklamasına göre köpek sahiplerinin, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak mikroçip, pasaport ve kuduz aşısı bedelini yatırmaları ve dilekçe vermeleri gerekiyor.

Başvurunun ardından 6 aylık yaşa kadar olan sahipli köpeklerin kayıt işlemleri gerçekleştirilirken kuduz aşıları da uygulanıyor.

Kayıt yaptırmayanlara 10 bin 423 TL ceza

6 aylıktan büyük köpeğini kayıt altına aldırmayan hayvan sahiplerine ise 10 bin 423 lira idari para cezası uygulanıyor. Cezanın ardından köpeğe mikroçip takılarak kayıt işlemi yapılabiliyor.

Valilik ayrıca sahipli hayvanların terk edilmesine ilişkin yaptırımı da hatırlattı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli hayvanını terk eden kişilere 108 bin 370 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Köpeğini başıboş bırakan da ceza alabilir

Açıklamada, hayvan sahiplerinin yalnızca kayıt ve aşı işlemlerinden değil, hayvanlarının kontrolünden de sorumlu olduğu vurgulandı.

Gözetimi altındaki hayvanı, başkalarının hayatı veya sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakan ya da hayvanının kontrolünde ihmalkâr davranan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında işlem yapılabileceği belirtildi. Bu kapsamda 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Valilik, kayıt altına alınan köpeklerin köy ve mahallelerde bağlı tutulması, kontrolsüz şekilde serbest bırakılmaması ve kesinlikle terk edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Hayvan sahiplerinden yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamaları istendi.