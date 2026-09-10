Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeye araç muayene istasyonu kazandırılması için gerekli imar planlarının hazırlandığını ve kamu yararı kararı alındığını açıkladı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, mülkiyeti Darende Belediyesine ait Sandıkkaya Mahallesi 757 ada 22 parselde bulunan 3 bin 476,82 metrekarelik arsa üzerine araç muayene istasyonu yapılması amacıyla gerekli imar planlarının hazırlandığını belirtti. Bozkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kamu yararı kararı alındığını ifade etti. Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından istasyonun kısa süre içerisinde yapımına başlanmasının planlandığını kaydeden Bozkurt, yatırımın Darende'nin yanı sıra çevre ilçelerden gelecek vatandaşlara da hizmet vereceğini söyledi.

Araç muayene işlemleri için ilçe dışına gitme zorunluluğunun azalacağını belirten Bozkurt, çevre ilçelerden Darende'ye gelecek vatandaşların ilçe merkezindeki esnaf ve işletmelerden alışveriş yapmasının, yeme-içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasının yerel ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Bozkurt, ilçenin ihtiyaçlarını karşılayan ve Darende'nin gelişimine katkı sağlayan yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, araç muayene istasyonunun Darende'ye hayırlı olmasını diledi.