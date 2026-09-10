Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Batman Petrolspor'u ağırlayacak olan Bodrum Futbol Kulübü, hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk 3 puanını almayı ve çıkış yakalamayı hedefliyor.

Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli temposu dikkat çekiyor. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada Bodrum FK, tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Lig maratonunda yeni bir sayfa açmak isteyen yeşil-beyazlılar, Batman Petrolspor karşısında sergileyeceği güçlü performansla hem moral depolamayı hem de puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Burhan Eşer: 'Final paslarında ve tercihlerde sıkıntılarımız var'

Sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, 'Mardin maçında oyun kurgumuzla, oyun felsefemizle ilgili çok olumlu sinyaller aldığımız bir maçtı. Mardin takımı da iç sahada iyi bir takım, ligin namağlup ekiplerinden biriydi. Biz de oyun felsefemizi ona göre ayarlamıştık. Sadece 3. bölgeye getirdiğimiz toplarda, sonuçlandırma kısmında yine sıkıntımız vardı. Onunla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz ama şu bir gerçek; ön bölgeden çok oyuncu kaybettik ve yerlerine yeni takviyeler yaptık. Transferin son günü hiç beklemediğimiz oyuncular gitmek istedi. Habeşoğlu ve Pedro gitti, yerlerine yeni oyuncular aldık. Ön taraftaki oyuncuların adaptasyonuyla ilgili süreç devam ediyor çünkü birbirlerini yeni tanıyorlar' dedi.

'Bu takıma biraz sabır gösterilmesi gerekiyor'

Saha içinde oyuncu grubunun mücadele ve istek anlamında istenen her şeyi verdiğini vurgulayan Eşer, 'Top bizde olan kısımla ilgili çok şey yapıyoruz. Sadece oyunu 3. bölgeye taşıdığımız final paslarında ve tercihlerde biraz sıkıntılarımız var. Yeni gelen arkadaşlarımızın alışma sürecinden sonra çok farklı bir takım olacağız. Bu oyuncu grubuna çok inanıyorum ve güveniyorum. Ancak bu gruba biraz zaman lazım. 30 kişilik kamptan şu an sadece 11-12 oyuncumuz kaldı; 16 oyuncu gitti, 17 yeni oyuncu geldi. Bu uyum süreci için sabır gösterilmezse oyunculara haksızlık olur' ifadelerini kullandı.

'Batman Petrolspor maçında ilk 3 puanımızı almak istiyoruz'

Lig maratonunun uzun olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: 'Lige istediğimiz gibi başlayamadık ama olumlu anlamda iyi sinyaller veriyoruz. Gelecek bir galibiyetle bazı şeylerin kırılacağının ve özgüvenin yükseleceğinin farkındayız. Oyuncularım da durumun bilincinde. Evimizde oynayacağımız Batman Petrolspor lige iyi bir başlangıç yaptı, namağlup ve lider bir takım. İyi bir kadroları var ancak bizim de saha ve seyirci avantajını kullanıp artık galibiyetle tanışmamız gerekiyor. Sahaya bütün mücadelemizi yansıtıp ilk 3 puanımızı almak ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz.'