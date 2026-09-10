Tanfer Spor Kulübü'nün genç binicisi Ayşe Zeynep Özcan ve kulüp bünyesinde yetişen atı Gloria, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. İkilinin aynı çatı altında uzun soluklu bir eğitim ve hazırlık sürecinden geçmesi, milli takıma seçilmelerinde önemli rol oynadı.

Tanfer Spor Kulübü bünyesinde yetişen 21 yaşındaki binici Ayşe Zeynep Özcan, kulübün yetiştirdiği Gloria isimli atıyla milli takıma seçildi. Ayşe Özcan ve Gloria, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde Romanya'nın Buftea kentinde düzenlenecek 100 kilometre Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Ayşe Zeynep Özcan, binicilik sporunda sporcu ve atın uyumunun yanı sıra dayanıklılık, kondisyon ve uzun soluklu hazırlık sürecinin öne çıktığı endurance (dayanıklılık) branşında Türkiye'yi temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Antrenör İrem Kavraz eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria, şampiyonada 100 kilometrelik zorlu parkurda ter dökecek.

CEIYJ1 kategorisinde yarışacaklar

Ayşe Zeynep Özcan'ın yanı sıra kulvarlarında mücadele edeceği Gloria'nın da Tanfer Spor Kulübü bünyesinde yetiştirilmiş olması, milli takıma seçilme başarısını kulüp açısından ayrı bir noktaya taşıyor. Sporcu ve atın birlikte gelişimini merkeze alan uzun soluklu çalışma sürecinin ardından gelen davet, kulübün binicilik alanındaki yetiştiricilik ve sporcu geliştirme başarısının önemli bir göstergesi oldu.

Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria, Balkan Şampiyonası'nda CEIYJ1 kategorisinde kulvarda yer alacak. Uluslararası endurance yarışmalarını ifade eden CEI kapsamında yer alan YJ kategorisi genç biniciler ve genç sporculara yönelik düzenlenirken, 1 yıldız seviyesi ise uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarını kapsıyor.

Hedef: Balkan şampiyonluğu

Antrenör İrem Kavraz yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria için süreç; fiziksel dayanıklılığın yanı sıra tempo yönetimi, kondisyon ve sporcu-at uyumunu merkeze alan yoğun antrenman programıyla devam ediyor. Buftea'da gerçekleştirilecek organizasyonda milli takım formasıyla mücadele edecek olan Özcan, Gloria ile birlikte Türkiye adına parkura çıkacak.

Tanfer Spor Kulübü'nden üst üste ikinci milli takım başarısı

Tanfer Spor Kulübü için bu başarı, geçtiğimiz sezon elde edilen derecenin de üzerine çıkıldığını gösteriyor. 2025 sezonunda Antrenör İrem Kavraz, atı Lavinia ile büyükler kategorisinde (CEI 100 km Senior) mücadele ettiği Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl ise Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria'nın milli takıma seçilmesiyle kulüp, başarı grafiğini bir adım daha yukarı taşıdı. Üst üste ikinci kez sporcularıyla milli takımda yer alma başarısı gösteren Tanfer Spor Kulübü, Türk biniciliğine sporcu ve at kazandıran güçlü yapısını bir kez daha kanıtladı.

Kulüp yönetimi, Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria'nın gelişimini binicilik alanındaki yetiştiricilik vizyonunun somut bir çıktısı olarak değerlendirirken, şampiyonadaki performansın önümüzdeki sezon için kulübün endurance programına yönelik uluslararası hedeflerini ve ortak projelerini de şekillendirmesi bekleniyor.