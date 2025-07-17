Soruşturma Detayları Ortaya Çıktı

Bakan Tekin, LGS'nin sözel oturumunun sona erdiği saat 10.45'ten sonra bir okul yöneticisi tarafından soruların fotoğraflanıp PDF’ye dönüştürüldüğünü ve saat 11.57'de paylaşıldığını belirtti. Teknik ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, yayılan PDF dosyasının MEB tarafından oluşturulmadığı tespit edildi.

"Soru çalındı" iddialarına sert yanıt

Kamuoyunda yankı uyandıran “sorular çalındı” iddialarına net bir dille yanıt veren Tekin, “Bu iddia külliyen yalan. Bizim materyalimiz değil. Paylaşılan içerik, sınav sonrası okul ortamında çekilen görüntülere dayanıyor. Sınav öncesi sızma gibi bir durum asla söz konusu değil,” ifadelerini kullandı.

29 Kişi Hakkında Soruşturma

Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın derhal harekete geçtiğini vurgulayan Tekin, “Şu ana kadar 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bu kişiler arasında okul yöneticileri de var. Biz idari soruşturma yürütüyoruz, eğer suç unsuru bulunursa adli merciler devreye giriyor. Gerekli tüm disiplin ve cezai işlemler uygulanacak,” dedi.

719 Birinci Tartışması: “Sürpriz değil”

2025 LGS’de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlaması da kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Konuya açıklık getiren Tekin, soruların tamamının müfredata uygun olduğunu ve ek kaynaklara ihtiyaç duyulmadan çözülebileceğini hatırlattı. “Bu sonuç bizi şaşırtmadı. Öğrencilerimiz MEB kaynaklarıyla hazırlanarak da başarıya ulaşabiliyor,” dedi.

Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor mu?

Son günlerde kamuoyunda yer bulan “zorunlu lise eğitimi iki yıla mı düşecek?” tartışmaları hakkında da konuşan Tekin, henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak çeşitli paydaşların görüşlerinin değerlendirildiğini ifade etti. “Bu, sadece Bakanlığın karar vereceği bir konu değil. Akademisyenlerin, STK’ların, iş dünyasının katkı sunduğu çok paydaşlı bir süreç. Tüm görüşleri dikkate alacağız,” açıklamasında bulundu.