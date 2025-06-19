ABD Merkez Bankası (Fed) dördüncü faiz toplantısında politika faizini sabit tutarken, Başkan Jerome Powell’ın şahin duruşunu koruyan açıklamaları faizsiz kıymetli metallere baskı yaptı. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın ve gümüş fiyatlarını geriletirken, platin fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Altın, Fed’in parasal sıkılaşma sinyallerine paralel olarak %0,77 değer kaybederek ons başına 3.370 dolar seviyesine geriledi. Ancak İran’a yönelik olası bir ABD müdahalesi haberleri, altının güvenli liman talebini kısmen destekleyerek düşüşün daha sert olmasını engelledi.

Gümüş, yılın başından beri güçlü bir yükseliş trendiyle dikkat çekse de, kısa vadede %1,18 değer kaybıyla 36,71 dolar/ons seviyesine geriledi. Altın-gümüş rasyosundaki daralma ise gümüşe olan talebin devam ettiğine işaret ediyor.

Günün en çarpıcı performansını ise platin sergiledi. Arz-talep dengesizliği ve endüstriyel talebin sürdürülebilirliği, platin fiyatlarını %3,79 artırarak ons başına 1.379 dolara taşıdı. Bu seviye, platin için son 10 yılın en yüksek kapanışı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, paladyum platin karşısında değer kaybetmeye devam etti ve %0,41 düşüşle 1.047 dolar/ons seviyesinde günü tamamladı.

Piyasa uzmanları, Fed’in gelecek dönemdeki politikalarına bağlı olarak kıymetli metallerde volatilitenin yüksek kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Jeopolitik risklerin de fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor.