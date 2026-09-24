Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, turizm ve konaklama kapasitesinin artırılması amacıyla yapımına başlanan 50 yataklı ve 16 odalı otel projesinde çalışmalar sürüyor.

İlçenin turizm potansiyeline katkı sağlaması beklenen proje kapsamında modern bir konaklama tesisi inşa ediliyor. Otelin tamamlanmasıyla birlikte Kuluncak'ın konaklama altyapısının güçlendirilmesi ve ilçeye gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet sunulması hedefleniyor. Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, projenin ilçenin gelişimine ve geleceğine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.