A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın karşılaşacağı Fransa, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi.

Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fransa Milli Takımı, ardından karayolu ile Başiskele ilçesinde bulunan otele geldi. Fransız futbolcular ile teknik heyetin otele gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Takımın giriş yapacağı alana vatandaşlar yaklaştırılmadı. Kocaelili futbolseverler ise dünyaca ünlü oyuncuları görebilmek için otel önünde nöbet tuttu.

Vatandaşlar Fransız futbolculara seslerini duyurabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da kendisine seslenen vatandaşlara el salladı.