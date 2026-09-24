Samsun'da pickleball sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 'Tekkeköy'de Pickleball ile Sağlıklı Toplum ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi' için imzalar atıldı.

Tekkeköy ilçesinde spor, sağlık ve bağımlılıkla mücadeleyi aynı projede buluşturan çalışma; Tekkeköy Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda İhtisas OSB, Samsun Yeni OSB, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği'ni ortak hedef doğrultusunda bir araya getirdi.

Protokol kapsamında pickleballın okullarda, kamu kurumlarında ve toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırılması; çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı ve hareketli yaşam kültürünün desteklenmesi, sosyal etkileşimin artırılması ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına spor yoluyla katkı sunulması hedefleniyor. Özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, boş zamanlarını nitelikli sportif faaliyetlerle değerlendirmesi, akran zorbalığı, sosyal izolasyon ve dijital bağımlılık gibi risklere karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi projenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Proje ile yalnızca bir spor branşının tanıtılması değil; kamu kurumlarının ortak hareket ettiği, gençlerin ve ailelerin sürece dahil edildiği, sporun bağımlılıkla mücadelede ve toplumsal dayanışmada güçlü bir araç olarak kullanıldığı sürdürülebilir bir modelin Tekkeköy'de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.