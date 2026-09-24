Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın 26 Eylül Cumartesi günü oynayacağı sezonun ilk maçında, tribünlerde şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir koreografi yapılacak.

Turgutlu Belediyespor, 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Geçtiğimiz günlerde ilçede öğrencilerin yaralandığı saldırının ardından, Süper Lig'in ilk maçında sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünlerden de ortak bir mesaj verilecek. Hazırlanacak koreografiyle Turgutlu'dan tüm dünyaya, çocukların şiddetin değil; bilimin, sanatın ve sporun içinde olduğu bir gelecek için çağrı yapılacak.

Taraftarlara koreografi için 'siyah karton' uyarısı

Karşılaşmayı takip etmek üzere Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na gelecek taraftarların koltuklarına siyah kartonlar yerleştirilecek. Taraftarlardan bu kartonları katlamamaları, kırmamaları veya atmamaları; maç öncesinde yapılacak anonsları takip ederek koreografiye destek olmaları istendi. Sportif başarılarının yanı sıra toplumsal konulardaki duyarlılığıyla da öne çıkan kulübün, Turgutlu Belediyesi ile sosyal medya hesaplarından 'Çocuklar şiddetten uzak; bilimle, sanatla, sporla büyüsün diye' başlığıyla yayımladığı maça davet ve koreografi bildirisinde şu ifadelere yer verildi:'Kıymetli Turgutlu halkı, değerli basketbol camiası; 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Ege Bölgesi'nin tek takımı olarak tarihi bir maça çıkıyoruz. İlçemizde yaşanan acı olayın bir daha yaşanmaması; Turgutlu'muzda, ülkemizde, Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın hiçbir yerinde çocuklar şiddet olaylarının içinde yer almasın diye hep birlikte Turgutlu'dan tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na geldiğinizde koltuklarınızda siyah kartonlar bulacaksınız. Kartonları lütfen katlamayın, kırmayın ve atmayın. Anonsçumuz tarafından yapılan uyarıları dinleyerek koreografimize destek olun. Gelin hep birlikte üzüntümüzü de sevincimizi de paylaşalım, yaralarımızı birlikte saralım. Çocuklar, kadınlar, sağlık çalışanları, eğitimciler ve öğretmenlerimiz artık şiddet olaylarıyla değil; hayalini kurdukları hayattaki başarılarıyla anılsın. Sizleri cumartesi günü Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçımızda bu güçlü mesajı hep birlikte vermeye davet ediyoruz'