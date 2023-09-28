Kültür ve Turizm Bakanlığı, ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan 'Kanun Hükmü' filminin festival programına geri alınmasının ardından Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.



Sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmuyor ve festivalden çekilmiş bulunuyoruz.



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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" denildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Jüriden sonra 27 film de festivalden çekildi

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisinden "Kanun Hükmü"nün çıkartılmasına tepkiler sürüyor. Jüri üyelerinin filmin seçkiye geri alınmazsa görev yapmayacaklarını açıklamasının ardından 27 yönetmen ve yapımcı da filmlerinin festivalde yer almayacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır" derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söylemişti.

Sansüre tepki gösteren 20 jüri üyesi, film yeniden seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

Sansür nedeniyle festivalde görev yapacak 20 jüri üyesinin çekilmesinin ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı almıştı.

Festivalden yapılan açıklamada, "22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir" denildi.