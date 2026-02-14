HABERİN ÖZETİ Göreme Festival Alanı’nda gerçekleştirilen programda, Türkiye’nin turizmde rekorlara imza attığı vurgulanırken 2026 turizm geliri hedefinin 68 milyar dolar olduğu belirtildi. Çinli ziyaretçilere yönelik vizesiz seyahat uygulaması ve artan uçuş sayılarıyla Çin pazarının stratejik önemi öne çıkarıldı. “Güzel atlar diyarı” Kapadokya’da At Yılı kapsamında çeşitli kültür-sanat etkinlikleri, at gösterileri ve tematik festivaller düzenlenirken mapping ve drone gösterileri büyük ilgi gördü. Çinli yetkililer ise iki ülke arasındaki turizm ve kültürel iş birliğinin güçlenmesini vurguladı.

Göreme Festival Alanı’ndaki programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Başkanları il protokolü ile çok sayıda turist ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye’nin küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen turizmde rekorlara imza attığını belirterek, 2025 yılında yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ağırlandığını ve 65,2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi. Türkiye’nin dünya turizm sıralamasında dördüncü sıraya yükseldiğini kaydeden Yazgı, bu başarının ürün ve pazar çeşitliliği, yoğun tanıtım faaliyetleri ve güçlü yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.



Turizmi 12 aya ve 81 ile yayma stratejisinde önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Yazgı, Orta Vadeli Program’da 2026 yılı turizm geliri hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı. Çin pazarının stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Yazgı, 2024 yılında 425 binin üzerinde Çinli turistin ağırlandığını, bu sayıyı 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Türkiye’nin Çin vatandaşlarına yönelik tek taraflı vizesiz seyahat uygulamasını 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Yazgı, Çin pasaport sahiplerinin 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebileceğini belirtti. Haftalık uçuş kotasının 21’den 49’a çıkarıldığını ve direkt hatların devreye alındığını aktaran Yazgı, özellikle Kapadokya’nın Çin pazarı için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu ifade etti.



"Güzel atlar diyarı" olarak bilinen Kapadokya’da "At Yılı" kapsamında at gösterileri, tematik festivaller, kültür-sanat etkinlikleri ve Çin pazarına özel tur programlarının düzenleneceğini kaydeden Yazgı, hayata geçirilecek "Çin At Yılı Köyü" konseptiyle ziyaretçilere özgün deneyimler sunulacağını söyledi. Kapadokya’nın yaban atları, peribacaları, sıcak hava balonları, mağara otelleri ve Michelin Rehberi’nde yer alan restoranlarıyla zengin bir turizm çeşitliliği sunduğunu belirten Yazgı, Çin halkının Bahar Bayramı’nı kutladı.



Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Bahar Bayramı’nın yalnızca eskiyi uğurlayıp yeniyi karşılama geleneği olmadığını, aynı zamanda barış, uyum ve dayanışma gibi değerleri yaşattığını söyledi. 2023 yılında Bahar Bayramı’nın Birleşmiş Milletler tatili olarak kabul edilmesi ve 2024’te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesinin Çin medeniyetinin derinliğini ve canlılığını gösterdiğini ifade eden Büyükelçi, Türkiye ile Çin’in iki kadim medeniyet olduğunu vurguladı.



Karşılıklı ziyaretlerin artmasıyla turizm, ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin genişlediğini belirten Jiang, daha fazla somut projenin hayata geçirilmesini ve iki ülke halkları arasındaki gönül bağlarının güçlenmesini temenni etti.



Nevşehir Valisi Ali Fidan da 2026 Çin At Yılı etkinliklerinin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, turizm ve kültürel ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini söyledi. Kapadokya’nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını kaydeden Fidan, 2023 yılında 26 bin Çinli turistin bölgeyi ziyaret ettiğini, bu sayının 2024’te 89 bine, 2025’te ise 115 bine yükseldiğini belirtti. Çinli ziyaretçilerin Kapadokya’yı en çok ziyaret eden ülkeler arasında ilk sıraya yükseldiğini ifade eden Fidan, artış trendinin devam edeceğine inandığını söyledi.

Festival kapsamında peribacaları üzerine yansıtılan mapping gösterisi ve onlarca drondan oluşan ışık gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Bakan Yardımcısı Yazgı ile Büyükelçi Jiang Xuebin, etkinlik öncesinde kurulan gastronomi sokağını gezerek Türk mutfağından lezzetleri tattı.