Sergide mutasavvıfların sade yaşamları, günlük hayatlarındaki incelikler ve kullandıkları eşyaların zarafeti sanat aracılığıyla yansıtılırken, İstanbul’un manevi mirasına dikkat çekildi. Nakış, hat ve tezhip, giyim üretim teknolojileri, kuyumculuk ve el sanatları atölyelerinde üretilen 110 parça eser sergide yer aldı.

Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Kurum Müdürü Hatice Pamukoğlu, tüm eserlerin birebir aslına uygun olarak hazırlandığını belirterek, “Moda tasarımı atölyesinde kostümler, kuyumculuk atölyesinde aksesuarlar, geleneksel sanatlar ve el sanatları atölyelerinde tablolar, hat ve minyatür çalışmalar mevcut. Her detay, renk ve desenin bir sembolü var ve aslına uygun şekilde işlendi” dedi.

Açılışta konuşan Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, sergiyi ziyaret etmeleri için aileler ve yakın çevreyi teşvik ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 13 Mart 2026 tarihine kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.

Danışmanlığını; sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, besteci ve müzikolog Prof. Dr. Ruhi Ayangil, hattat Prof. Dr. Süleyman Berk, minyatür sanatçısı Nilgün Gencer, mimar Dr. M. Sinan Genim, tekstil sanatçısı Elisabeth Strub Madzar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tac-ı Şerif Sanatkarı Gökhan Parçalı üstlendi.