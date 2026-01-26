Gazeteci-yazar Mehmet Öz tarafından kaleme alınan, editörlüğünü ise Şermin Çağdaş’ın üstlendiği “Adil Üstündağ: İlk Gün Bugün, Yarın ve Daima” adlı kitap; Anadolu’nun küçük bir ilçesinden başlayıp Türkiye’nin en büyük yerli otel yatırımlarına uzanan dikkat çekici bir başarı hikâyesini anlatıyor.

Reyhan Kokulu Sokaklardan Büyük Hayallere

Arapgir’de, görme engelli bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Adil Üstündağ’ın çocukluğu; erken yaşta omuzlanan sorumluluklar, ekonomik zorluklar ve çalışkanlıkla şekillendi. Kozluk Çayı’nın kenarında, taş evlerin arasında büyüyen bu çocuk, zamanla Türkiye’nin önde gelen turizm yatırımcılarından birine dönüşüyor.

Kitapta Üstündağ’ın yaşamı; sabır, disiplin ve “imkânsız” kavramını reddeden bir çalışma anlayışının somut bir örneği olarak aktarılıyor.

Turizme Değer Katan Projeler

Üstündağ’ın kurucusu olduğu The Green Park Otelleri başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı şehirlerinde hayata geçirilen yatırımlar; yalnızca turistik tesisler değil, aynı zamanda binlerce kişiye istihdam sağlayan önemli ekonomik hamleler olarak öne çıkıyor.

Eserde özellikle Kartepe’de yıllarca tamamlanamayan bir projenin yalnızca 6 ayda bitirilmesi, Üstündağ’ın kriz yönetimi ve vizyoner liderliğinin çarpıcı örneklerinden biri olarak yer alıyor. Bu başarı, kitapta yalnızca bir inşaat süreci değil; Türk turizmine kazandırılan yeni bir bakış açısı olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Açılımı ve Uluslararası Hedefler

Son yıllarda yatırımlarını yurtdışına taşıyan Üstündağ’ın, Almanya’da özellikle Darmstadt ve Frankfurt çevresinde planladığı projeler de kitapta ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Bu yatırımlarla hem Türkiye’ye döviz girdisi sağlanması hem de yurtdışındaki Türk vatandaşlarına yeni iş olanakları sunulması hedefleniyor.

Bir Biyografiden Daha Fazlası

İlk Gün Bugün, Yarın ve Daima yalnızca bir hayat hikâyesi anlatmıyor. Kitap aynı zamanda:

Türkiye’de hizmet ve turizm sektörünün gelişimine ışık tutan bir dönem analizi, İTO Başkanı Avdagiç’ten 144’üncü kuruluş yılı mesajı İçeriği Görüntüle

Genç girişimcilere yol gösteren deneyim aktarımı,

Kriz zamanlarında ayakta kalmanın stratejik ipuçları,

İnsan odaklı liderliğin sahadaki karşılığına dair güçlü bir yönetim perspektifi sunuyor.

Bu yönüyle eser; iş dünyası profesyonellerinden gazetecilere, ilham arayan gençlerden akademisyenlere kadar geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Yoğun Katılımlı Lansman

Kitabın tanıtımı, The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da düzenlenen bir lansmanla gerçekleştirildi. İş, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede konuşan Adil Üstündağ, başarısının temelini şu sözlerle özetledi:

“Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Benim tek formülüm bu oldu.”

Anadolu’dan Dünyaya Uzanan Gerçek Bir Hikâye

Arapgir’den İstanbul’a, oradan uluslararası arenaya uzanan bu yolculuk; Türkiye’de hâlâ çalışarak, değerlerinden vazgeçmeden yükselmenin mümkün olduğunun güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Aile bağlarına, köklerine ve insana verdiği önem ise kitabın en etkileyici bölümleri arasında yer alıyor.