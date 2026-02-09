Başrolünde Azra Akın’ın yer aldığı oyun, çocuklara tasarruf, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi temel kavramları eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Geçtiğimiz yıl binlerce çocukla buluşan Halkbank Çocuk Tiyatrosu, bu sezon da finansal okuryazarlığı erken yaşta kazandırma hedefiyle sahnede. Prömiyere Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, banka çalışanları, çocuklar ve basın mensupları katıldı. Gösteri izleyicilerden tam not aldı.

Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür

Yönetmenliğini Hakkı Ergök’ün üstlendiği oyunda Azra Akın, çocuklara rehberlik eden bir öğretmen karakteriyle sahneye çıkıyor. “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” teması etrafında kurgulanan interaktif yapım; tasarrufun ve kaynakları verimli kullanmanın dünyayı koruyan gerçek “süper güçler” olduğunu vurguluyor. Sahneye özgü müzikler, dinamik karakterler ve günlük hayattan örneklerle zenginleşen anlatım, çocukların ilgisini canlı tutuyor.

Somut alışkanlığa dönüşen mesajlar

6-12 yaş grubuna hitap eden ve 35 dakika süren oyunun sonunda çocuklara hediye edilen kumbara, sahnede verilen mesajların kalıcı alışkanlıklara dönüşmesini amaçlıyor.

“Finansal okuryazarlık bir hayat becerisi”

Projeye ilişkin konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, çocukların erken yaşta finansal bilinç kazanmasının önemine dikkat çekerek, “Tasarruf ve paylaşma kültürünü sanatın evrensel diliyle çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu oyun yalnızca bir sahne gösterisi değil, toplumsal eğitim misyonumuzun güçlü bir yansımasıdır,” dedi.

Türkiye turu başlıyor

Halkbank Çocuk Tiyatrosu’nun geçen yıl sahnelediği “Üç Kumbara”, 13 ilde 43 gösterimde 14 bin çocuğa ulaştı. Yeni oyun “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” ise bu yıl 24 ilde toplam 51 gösterimle Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşacak.