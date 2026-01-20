Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür ve mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık. Kültür Yolu kapsamında geçtiğimiz yıl 20 farklı şehirde, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Türkiye’nin kültürel miras alanındaki uluslararası konumuna da değinen Erdoğan, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kaydettirilen 32 kültürel değerle Türkiye’nin 185 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti. Ulusal envanterde 368, yerel düzeyde ise 1.707 kültürel miras kaydının bulunduğunu ifade etti.

Sanatın ve sanatçının medeniyetin taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Gerçek sanatçı ve usta, hakikatin izini süren, emeği ve eserleriyle bize yeni ufuklar açan kişidir. Bu anlayışla 2008 yılından bu yana sanat birikimimizi nesilden nesile aktaran ustalarımızı ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ilan ediyoruz” diye konuştu.

Bu yıl Yaşayan İnsan Hazineleri listesine 10 yeni ismin eklendiğini açıklayan Erdoğan, ödüle layık görülen isimleri şöyle sıraladı: Hattat Hüseyin Öksüz, geleneksel kuyumculuk ustası Sevan Bıçakçı, körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, folklorik bebek yapımı sanatçısı Emine Polat, mücellit Mehmet Karsı, zil yapım ustası Mehmet Tamdeğer, sedefkâr Mehmet Bülent Fıstıkçı, ipek böcekçiliği ve dokumacılığı ustası Emel Duman, üç telli bağlama icracısı Osman Kırca ve Devdah Ertuğrul Şengünalp.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin ise Türk Dünyası Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Güray Müzesi’ne verileceğini açıklayan Erdoğan, kültür, sanat ve zanaat mirasına katkı sunan tüm ustalara ve kurumlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından ödüller, kazananlara bizzat kendisi tarafından takdim edildi.