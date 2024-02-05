KRONE’nin dikiş makinesi ekipmanlarını temin ettiği atölyede, Kahramanmaraş Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, 532 saatlik "Kadın Dış Giysiler Dikimi" ve 368 saatlik "Çocuk Gösteri Giysileri Dikimi" kurslarını düzenliyor. Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler tarafından verilen bu kurslar, depremden etkilenen vatandaşlara meslek edindirme ve ekonomik bağımsızlık kazanma imkanı sağlamayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslar, katılımcılara dikişin inceliklerini öğrenme fırsatı sunarken, aynı zamanda pratik eğitimlerle meslek sahibi olma yolunda adımlar atmalarına yardımcı oluyor. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, sadece küçük ve büyük ölçekli işletmelerde değil, aynı zamanda moda evlerinde çalışma ve kendi işyerlerini kurma fırsatına da sahip oluyorlar.

KRONE Türkiye, kurduğu dikiş atölyesi ile sadece maddi yardım sunmakla kalmayıp, aynı zamanda depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine destek olmayı amaçlıyor. Bu proje, sürdürülebilir bir etki yaratma amacı taşıyarak, bölgedeki insanlara uzun vadeli fayda sağlamayı hedeflemektedir.

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, bu tür projelerin topluma olan sorumluluklarının bir yansıması olduğunu ve yardım elini uzatmaya devam edeceklerini ifade etti. Kartal Erköy, “Bu projenin bölge halkının yaşam kalitesini artırmada küçük ama anlamlı bir adım olduğuna inanıyoruz ve benzer projelerle sosyal sorumluluk faaliyetlerimize devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.