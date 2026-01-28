Bültenin hazırlandığı sırada Bitcoin 89.075 dolar, Ethereum 3.006 dolar, XRP 1,91 dolar ve Solana 126,88 dolar seviyelerinden fiyatlanıyordu. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ise 3,02 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından yayımlanan bültende, FED’in 2026 yılının ilk para politikası kararının riskli varlıklar üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı. Enflasyonun yüzde 2,7 seviyesinde kalması ve istihdam piyasasında yavaşlama sinyallerinin güçlenmesi, FED’in kısa vadede “bekle-gör” politikasını sürdürebileceği beklentilerini artırıyor. FedWatch verilerine göre piyasalar, faizlerin yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutulmasını ana senaryo olarak fiyatlıyor.

ETF’lerde çıkışlar dikkat çekiyor

FED kararı öncesinde ETF cephesinde riskten kaçış eğilimi öne çıktı. 27 Ocak’ta Bitcoin ETF’lerinden 147,37 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 63,53 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede temkinli pozisyon aldığını gösteriyor.

Güney Dakota’da Bitcoin yatırımı için yeni adım

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde kamu fonlarının Bitcoin’e yatırılmasına yönelik yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Cumhuriyetçi Temsilci Logan Manhart tarafından sunulan House Bill 1155, eyalet fonlarının yüzde 10’una kadarının Bitcoin’e yönlendirilebilmesine olanak tanıyor.

Teklif; doğrudan Bitcoin alımı, yetkili saklayıcılar aracılığıyla yatırım ve düzenlenmiş borsa yatırım ürünleri üzerinden dolaylı yatırımları kapsıyor. Yasa tasarısında ayrıca özel anahtar güvenliği, donanım cüzdan kullanımı, çoklu yetkilendirme ve düzenli denetim gibi kapsamlı güvenlik şartları yer alıyor. Teklif, Ticaret ve Enerji Komitesi’ne sevk edildi.

PayPal: ABD’li işletmelerin yüzde 40’ı kripto ödeme kabul ediyor

PayPal’ın yayımladığı son ankete göre ABD’deki işletmelerin yaklaşık yüzde 40’ı kripto para ile ödeme kabul ediyor. Ankete katılan işletmelerin yüzde 90’ı ise müşterilerden kripto ödemelerle ilgili soru aldığını belirtiyor.

PayPal Başkan Yardımcısı May Zabaneh, kripto ödemelerin deneme aşamasını geride bırakarak günlük ticaretin bir parçası haline geldiğini ifade etti. Ankete göre işletmelerin yüzde 84’ü, kripto ödemelerin önümüzdeki beş yıl içinde ana akım hale geleceğini düşünüyor. Starbucks, Walmart ve Home Depot gibi büyük şirketler de kripto ödemeleri destekleyen markalar arasında yer alıyor.

Steak ’n Shake Bitcoin rezervini büyüttü

ABD merkezli fast-food zinciri Steak ’n Shake, Stratejik Bitcoin Rezervi’ne 5 milyon dolarlık yeni alım yaptığını açıkladı. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 15 milyon dolara ulaştı. Güncel fiyatlarla şirketin rezervinde yaklaşık 167,7 BTC bulunuyor.

Şirket, Bitcoin ile yapılan satış gelirlerini doğrudan rezervine aktarma politikasını sürdürüyor. Steak ’n Shake ayrıca, mart ayından itibaren saatlik çalışanlara Bitcoin primi vermeyi planladığını duyurdu. Buna göre çalışanlar, her saat için 0,21 dolarlık Bitcoin primi kazanabilecek.