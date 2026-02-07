Platform, kullanıcılarına yanlışlıkla 40 milyar doların üzerinde Bitcoin gönderdiğini açıkladı. Olay, piyasalarda kısa süreli panik satışlarına ve sert fiyat dalgalanmalarına yol açtı.

2 Bin Won Beklenirken 2 Bin Bitcoin Gönderildi

Yerel basına yansıyan bilgilere göre Bithumb, kampanya kapsamında kullanıcı hesaplarına yaklaşık 2 bin won(yaklaşık 1,37 dolar) tutarında bir ödül yatırmayı planlıyordu. Ancak sistemdeki bir hata nedeniyle her bir kullanıcıya yaklaşık 2 bin Bitcoin transfer edildi. Bu yanlış işlem sonucunda toplamda 620 bin Bitcoinin hesaplara dağıtıldığı bildirildi.

695 Hesap Donduruldu, Müdahale 35 Dakikada Geldi

Hatanın fark edilmesinin ardından Bithumb, 35 dakika içinde harekete geçerek 695 kullanıcının işlem ve para çekme yetkilerini geçici olarak durdurdu. Borsa yönetimi, yanlışlıkla gönderilen Bitcoinlerin yüzde 99,7’sinin geri alındığını, kalan kısmın ise şirket kaynaklarıyla telafi edileceğini duyurdu.

Bitcoin Fiyatı Kısa Sürede Yüzde 17 Geriledi

Bazı kullanıcıların, yanlışlıkla hesaplarına geçen Bitcoinleri satması piyasada ani bir satış baskısı yarattı. Bithumb verilerine göre Bitcoin fiyatı cuma gecesi kısa bir süreliğine yüzde 17 düşerek 81,1 milyon won seviyesine kadar geriledi. Şirket, yaşanan oynaklığın beş dakika içinde kontrol altına alındığını belirtti.

Bithumb’dan Özür ve Güvence Mesajı

Borsa, cumartesi günü yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Promosyon dağıtım sürecinde yaşanan karışıklık nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür diliyoruz.”

Açıklamada ayrıca olayın herhangi bir siber saldırı ya da güvenlik ihlaliyle bağlantılı olmadığı özellikle vurgulandı.

Piyasalar Zaten Baskı Altındaydı

Bitcoin, küresel piyasalardaki genel düşüş eğilimi nedeniyle son günlerde baskı altındaydı. Uzmanlar, Donald Trump’ın Kasım 2024’teki seçim zaferinin ardından elde edilen kazançların bir bölümünün bu süreçte geri verildiğine dikkat çekiyor.