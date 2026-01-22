Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, jeopolitik riskler ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin kısmen azalmasıyla birlikte kısa vadeli bir toparlanma eğilimi sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğini belirttiği “verimli görüşme” sonrası yaptığı açıklamalar, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi beklenen tarifelerin rafa kaldırıldığına işaret ederken, bu gelişme kripto varlıklar üzerinde de alım yönlü bir reaksiyon yarattı. Arktik Bölgesi ve Grönland’a yönelik gelecekteki iş birliği mesajları, jeopolitik tansiyonun yumuşayabileceği beklentisini güçlendirirken, piyasalarda volatilitenin yönü yeniden makro gelişmelere odaklandı.

Lider kripto para Bitcoin, günün erken saatlerinde 90.170 dolar seviyesine ulaşsa da o seviyeden gelen kâr satışlarıyla 89.862 dolar bölgesine geri çekildi. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.008, XRP 1,94, Solana ise 129,69 dolardan fiyatlanıyordu. 21 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinde toplam 708,71 milyon dolarlık, spot Ethereum ETF’lerinde ise 286,95 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

ABD Senatosu Tarım Komitesi kripto tasarısında güncel metni yayımladı

ABD Senatosu Tarım Komitesi, gelecek hafta yapılacak duruşma öncesinde kripto varlıklara ilişkin yasa tasarısının güncellenmiş metnini yayımladı. Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John Boozman, metnin Demokrat Senatör Cory Booker ile birlikte hazırlandığını ve Tüketiciyi Koruma ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) yeni yetkiler verilmesini hedeflediğini belirtirken, temel politika konularında görüş ayrılıklarının devam ettiğini ifade etti.

Boozman yaptığı açıklamada, “Temel politika konularında farklılıklar sürse de bu tasarı, iki partili tartışma metni üzerine inşa edildi ve paydaşlardan gelen görüşlerle aylar süren çalışmanın ürünü” dedi. Anlaşmaya varılamamasını talihsiz olarak nitelendiren Boozman, iş birliğinin yasayı daha güçlü hale getirdiğini vurguladı. Kasım ayında yayımlanan 155 sayfalık ilk taslak, CFTC’ye dijital varlıkları düzenleme yetkisi tanımayı amaçlıyor ve birçok maddesi köşeli parantezlerle açık bırakılmıştı. Bu maddeler, merkeziyetsiz finansın düzenlenmesi, CFTC ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ortak kural koyma yetkisi ve stablecoin’lerin nasıl ele alınacağı gibi kritik başlıkları kapsıyordu.

Çarşamba günü yayımlanan yeni taslakta köşeli parantezler yer almazken, önceki metinde bulunan “kontrol sahibi olmayan blok zinciri geliştiricilerinin durumu” ve kara para aklamayla mücadeleye ilişkin bazı bölümler çıkarıldı. CFTC’den sorumlu olan Senato Tarım Komitesi’nin duruşması 27 Ocak’ta yapılacak. Komiteden geçecek nihai metnin, Senato Bankacılık Komitesi’nin kendi tasarısıyla uzlaştırılması gerekecek. Tasarının Senato Genel Kurulu’nda kabul edilebilmesi için 60 oy şartı bulunuyor.

Circle’dan Birleşmiş Milletler’e dijital finans altyapısı desteği

Stablecoin ihraççısı Circle, insani yardım ödemelerini daha verimli hale getirmek amacıyla Birleşmiş Milletler genelinde dijital finans altyapısının yaygınlaştırılmasına destek veren bir hibe sağladı.

Çarşamba günü İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında duyurulan hibeye ilişkin açıklamada, Circle Foundation’ın ilk uluslararası desteğinin, BM’nin Dijital Hazine Çözümleri Merkezi’nin (DHoTS) BM ekosistemi içindeki parasal transferleri daha etkin hale getirme çalışmalarını destekleyeceği belirtildi. Hibenin tutarı ve kapsamına ilişkin detay paylaşılmadı. Bu destek, Circle’ın 2022’de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve DHoTS ile gerçekleştirdiği ve yerinden edilmiş Ukraynalılara USDC stablecoin ödemelerini mümkün kılan iş birliğinin devamı niteliğini taşıyor.

BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo, stablecoin ödemelerinin kısıtlı bütçeler altında her doların daha etkili kullanılmasını sağlayacağını ifade etti. Circle ise yıllık 38 milyar dolarlık insani yardım fonunun hala geleneksel sistemlere dayandığını ve dijital finans altyapısının bağışçı kaynaklarının etkisini artırabileceğini vurguladı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, teknolojinin zorla yerinden edilen insanların onurunu ve tercih hakkını korurken, kendilerine emanet edilen her doların etkisini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını söyledi.

ARK Invest: “Dijital varlık piyasası 2030’da 28 trilyon dolara ulaşabilir”

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, dijital varlık piyasasının 2030’a kadar 28 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini öngördü. Ark’a göre, büyümenin temelinde Bitcoin’in artan benimsenmesi ve fiyat potansiyeli yer alıyor.

ARK, çarşamba günü yayımladığı “Big Ideas 2026” raporunda, kripto piyasasının 2030’a kadar yıllık bileşik yüzde 61 büyüme kaydederek bu seviyeye ulaşacağını, Bitcoin’in ise toplam piyasanın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturabileceğini belirtti. 2030’a kadar yaklaşık 20,5 milyon Bitcoin’in dolaşımda olmasının beklendiğini ifade eden ARK, bu senaryoda Bitcoin fiyatının 950 bin ila 1 milyon dolar aralığına yükselebileceğini öngördü. Şirket, Bitcoin’i yeni bir kurumsal varlık sınıfının lideri olarak nitelendirirken, borsa yatırım fonları ve kurumsal şirketlerin Bitcoin arzındaki payının 2025’te yüzde 8,7’den yüzde 12’ye çıktığına dikkat çekti. Cathie Wood, geçen şubat ayında Bitcoin’in aynı dönemde 1,5 milyon dolara kadar çıkabileceğini söylemişti.

Raporda, merkeziyetsiz finans, stablecoin’ler ve tokenize gerçek dünya varlıklarının (RWA) yaygınlaşmasının da büyümeyi destekleyeceği, Ethereum ve Solana gibi önde gelen akıllı sözleşme platformlarının bu süreçten en fazla fayda sağlayacağı ifade edildi. Raporda ayrıca, düzenleyici netliğin artması ve kurumsal altyapının güçlenmesiyle 2030’a kadar 11 trilyon dolarlık gerçek dünya varlığının tokenize edilebileceği öngörüldü. RWA.xyz verilerine göre halihazırda zincir üzerinde tokenize edilen varlıkların toplam değeri 22,25 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.