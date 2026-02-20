Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası yeni işlem gününe sınırlı bir toparlanmayla başladı. Haftanın genelinde dalgalı ve yön arayışının öne çıktığı bir görünüm izlenirken, Asya seansında gelen alımlar fiyatlara kısmi destek sağladı. Bitcoin, riskli varlıklardaki oynaklığın ardından 68.000 dolar seviyesine doğru yükselerek kısa vadeli toparlanma sinyali verdi. Ancak makroekonomik ve jeopolitik cephedeki gelişmeler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin 10 ila 15 günlük bir takvim işaret etmesi ve eş zamanlı olarak bölgedeki Amerikan askeri varlığının arttığına yönelik haber akışı, küresel piyasalarda risk algısını yeniden gündeme taşıdı. Jeopolitik tansiyonun yükseldiği dönemlerde güvenli liman talebinin güçlenmesi, riskli varlıkların kalıcı bir ivme yakalamasını zorlaştırabiliyor. Bu çerçevede kripto varlıklardaki yükselişin, güçlü bir trend başlangıcından ziyade temkinli alımlarla desteklenen teknik bir toparlanma niteliği taşıdığı değerlendirilebilir.

Bülten yazıldığı sırada Bitcoin 67.782 dolardan fiyatlanırken, Ethereum 1.954, XRP 1,41 ve Solana 83,49 dolardan fiyatlanıyordu. 19 Şubat’ta Bitcoin ETF’lerinden 166 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 130 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Beyaz Saray’da stablecoin getirisi pazarlığı sürüyor: Kripto yasasında kritik süreç

Beyaz Saray, kapsamlı kripto piyasa yapısı düzenlemesinin geleceğini şekillendiren stablecoin getirileri konusundaki müzakereler kapsamında kripto savunucuları ile bankacılık temsilcilerini üçüncü kez kapalı kapılar ardında bir araya getirdi. Saatler süren görüşmeler yapıcı olarak nitelendirilse de uzlaşma sağlanamadı.

Crypto Council for Innovation ve Coinbase yetkilileri görüşmelerin ilerleme kaydettiğini belirtirken, sürece yakın kaynaklar anlaşmaya henüz varılamadığını aktardı. Beyaz Saray’ın tarafları çözüm sağlanana kadar masada tutmak istediği ifade edildi. Bankalar, stablecoin’lere getiri sağlanmasının mevduat kaybına yol açacağını savunuyor. Kripto şirketleri ise bu tür kısıtlamaların inovasyonu engelleyeceğini belirtiyor. Yaz aylarında kabul edilen GENIUS yasası, stablecoin ihraççılarının doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor ancak üçüncü taraf platformlara açık bir yasak getirmiyor.

Senato Bankacılık Komitesi taslağında yapılan değişiklik, belirli işlemler yapılması halinde borsaların getiri sunmasına izin veriyor. Stablecoin’lerin hesapta pasif şekilde tutulması durumunda ise getiri elde edilemiyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, tasarının nisan sonuna kadar geçme olasılığını yüzde 90 olarak değerlendirdi. Polymarket verilerine göre yasalaşma ihtimali perşembe sabahı itibariyle yüzde 72 seviyesinde bulunuyor. Kaynaklar, stablecoin getirisi ve Trump’a yönelik çıkar çatışması iddialarını sürecin önündeki başlıca engeller olarak gösteriyor.

SEC, blok zinciri tabanlı menkul kıymetler için muafiyet planını açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yönetimi, zincir üstü menkul kıymetlere yönelik önerilen bir inovasyon muafiyetinin ayrıntılarını paylaştı. Düzenleme, tokenizasyon teknolojisinin ABD sermaye piyasalarına kademeli entegrasyonunu amaçlıyor.

ETHDenver etkinliğinde konuşan SEC Komiseri Hester Peirce ile SEC Başkanı Paul Atkins, muafiyetin çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atkins, yakın dönemde kripto ürünlerine yönelik hızlandırılmış bir plan açıklamayı hedeflediğini belirtti. Atkins, tokenizasyon muafiyetinin belirli tokenize menkul kıymetlerin yeni platformlarda sınırlı şekilde işlem görmesini sağlayacağını ve uzun vadeli bir düzenleyici çerçevenin geliştirilmesine zemin hazırlayacağını ifade etti. Son bir yılda Nasdaq ve Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) dahil hem kripto şirketleri hem de geleneksel finans kuruluşları tokenize hisse senetleri üzerinde çalışmalar yürüttü. SEC onayı halinde kripto şirketleri, geleneksel hisse senetlerinin blok zinciri tabanlı işlemlerini sunabilecek ve bu durum aracı kurumlarla doğrudan rekabet yaratabilecek.

SEC, Atkins döneminde kripto düzenlemelerinde hızlanma sinyali verse de zincir üstü menkul kıymetlerin alım satımı ve ihracı konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Peirce daha önce “tokenize menkul kıymetlerin hala menkul kıymet olduğunu” vurgulamıştı. Aralık ayında DTCC’ye, ön onaylı blok zincirleri üzerinde belirli yüksek likiditeli varlıkları üç yıllık süreyle tokenize etme yetkisi verildi. New York Borsası da tokenize menkul kıymetlerin işlem görmesi ve zincir üstü takasına imkan tanıyacak, 7/24 işlem yapılmasını mümkün kılabilecek bir platform geliştirdiğini açıkladı. Peirce, geleneksel finans çevrelerinde bazı kesimlerin muafiyetin mevcut kuralların aşılmasına yol açabileceği yönünde endişe taşıdığını belirtti. Ancak söz konusu adımın finansal sistemi bir gecede değiştirmeyeceğini, mevcut sistemle entegrasyon için önemli fakat sınırlı bir adım olacağını ifade etti.

Bitcoin Lightning Network’te aylık işlem hacmi 1 milyar doları aştı

Bitcoin’in ödeme odaklı ikinci katman çözümü Lightning Network’te aylık işlem hacmi Kasım 2025’te 1 milyar dolar eşiğini geçti. Bitcoin finansal hizmetler şirketi River’ın raporuna göre ağdaki işlem hacmi kasım ayında yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı ve toplam 5,2 milyon işlem gerçekleştirildi.

River Pazarlama Direktörü Sam Wouters tarafından paylaşılan raporda, Bitcoin fiyatının kasım ayı boyunca gerilemesine ve 2025 genelinde yatay seyretmesine rağmen Lightning benimsenmesinin arttığı belirtildi. Artışın büyük ölçüde kripto borsaları ile Bitcoin ödemelerini kabul eden işletme sayısındaki yükselişten kaynaklandığı ifade edildi. Wouters tarafından paylaşılan raporda, Bitcoin fiyatının kasım ayı boyunca gerilemesine ve 2025 genelinde yatay seyretmesine rağmen Lightning benimsenmesinin arttığı belirtildi. Artışın büyük ölçüde kripto borsaları ile Bitcoin ödemelerini kabul eden işletme sayısındaki yükselişten kaynaklandığı ifade edildi. Bununla birlikte 2025 toplam işlem sayısı, Ağustos 2023’te aylık 6,6 milyon işlemle zirve yapılan 2023 seviyesinin altında kaldı. River, 2023’teki artışı oyun ve mesajlaşma uygulamalarındaki mikro ödeme denemelerine bağladı. Raporda, bireyler ve şirketlerin yapay zeka tabanlı ödeme senaryolarını denemesiyle benzer bir artış yaşanabileceği öngörüldü.

Lightning Network, taraflar arasında saniyeler içinde gerçekleşen ve zincir dışında işlenen işlemler sayesinde Bitcoin ağının ölçeklenmesine katkı sağlıyor. İşlemler ödeme kanalları üzerinden zincir dışında gerçekleştirilirken, yalnızca net bakiye kanal kapandığında Bitcoin blok zincirine kaydediliyor. Bu yapı, işlem maliyetlerini ve onay sürelerini düşürüyor. Bitcoin bloklarının ortalama 10 dakikada oluşturulması, özellikle fiziksel işletmelerde küçük tutarlı ödemeleri sınırlıyor. Lightning Network bu sorunu azaltmayı hedefliyor.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 67.782 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 68.000 dolar eşiğine yakın seyretmesine rağmen bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayamaması, kısa vadeli görünümde temkinli duruşun sürdüğüne işaret ediyor. Yukarı yönlü denemeler devam etse de 70.000 dolar ana direnç bölgesinden uzak kalınması toparlanma ivmesini sınırlıyor. Teknik görünümde 68.000 seviyesi ilk önemli direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 68.500 ve 69.500 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak öne çıkabilir. Ancak 70.000 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmeden yükselişlerin güç kazanması zor görünüyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 67.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 66.500 ve 66.000 destekleri gündeme gelebilir. Özellikle 66.000 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının belirginleşmesine neden olabilir. Genel görünüm, Bitcoin’de kısa vadede yatay-negatif eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 1.954 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. 2.000 dolar psikolojik eşiğinin altında kalıcılığın sürmesi, teknik görünümde zayıflığın devam ettiğini gösteriyor. Yukarı yönlü tepki denemeleri sınırlı kalırken, fiyatın yeniden 2.000 dolar üzerine yerleşememesi toparlanma beklentilerini zayıflatıyor. Kısa vadede 1.980 ve 2.000 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izleniyor. Bu bandın aşılması halinde 2.030 ve 2.100 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak 2.100 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar görülmeden yükselişlerin ivme kazanması beklenmiyor. Aşağı yönlü risklerde ise 1.950 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 1.930 ve 1.900 destekleri takip edilecek. Özellikle 1.900 dolar altında kalıcılık sağlanması, teknik görünümün daha kırılgan bir yapıya evrilmesine yol açabilir. Mevcut yapı, Ethereum’da kısa vadeli baskının sürdüğünü gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,41 dolar seviyesinde işlem görüyor. 1,45 dolar seviyesinin altında kalıcılığın devam etmesi, teknik görünümde zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. 1,50 dolar eşiğinden uzaklaşılması yukarı yönlü momentumun sınırlı kaldığını gösteriyor. Direnç tarafında 1,45 seviyesi ilk önemli eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1,50 ve 1,55 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak 1,55 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşmadan yükselişlerin güç kazanması zor görünüyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,40 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 1,35 ve 1,30 destekleri takip edilecek. Özellikle 1,40 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının hızlanmasına neden olabilir. Genel teknik görünüm, XRP’de aşağı yönlü risklerin korunduğunu gösteriyor.