ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erebileceğine ilişkin açıklamaları, risk iştahını artırarak kripto varlıklarda yükselişin önünü açtı.

Petrol fiyatlarının kısa sürede 119 dolara kadar tırmanıp ardından yeniden 100 doların altına gerilemesi yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırdı. Ancak Trump’ın akşam saatlerinde yaptığı “savaşın yakında sona erebileceği” yönündeki değerlendirmesi piyasalarda yeni bir hareketlilik yarattı. Bu açıklamaların ardından kripto para piyasasında alımlar hızlanırken Bitcoin yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bitcoin jeopolitik baskıya rağmen toparlandı

ABD-İsrail koalisyonunun İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte kripto piyasasında ilk etapta satış dalgası görülse de Bitcoin kısa sürede toparlanmayı başardı. Şubat ayının sonlarında 63 bin dolar seviyesine kadar gerileyen lider kripto para, birkaç gün içinde güçlü bir yükseliş sergileyerek yeniden 70 bin dolar bandına döndü. Son verilere göre Bitcoin 70–71 bin dolar aralığında işlem görüyor ve piyasa değeri yeniden güç kazanmaya başladı.

Analistlere göre bu hızlı toparlanmanın arkasında bireysel yatırımcılardan ziyade büyük oyuncular bulunuyor. Özellikle yüksek miktarda Bitcoin tutan “balina” cüzdanlarının ve kurumsal yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Kurumsal yatırımcılar devreye girdi

Kripto piyasasında likidite sağlayan kurumların değerlendirmelerine göre büyük yatırımcıların önemli bir bölümü işlemlerini OTC (tezgah üstü) platformlar üzerinden gerçekleştirdi. Bu platformlar genellikle yatırım fonları, şirketler ve yüksek sermayeli yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Son dönemde bazı şirketlerin büyük miktarda Bitcoin biriktirmesi de fiyat üzerinde destekleyici bir etki yarattı. Kurumsal yatırımcıların yeniden piyasaya girmesi satış baskısını azaltırken, fiyatın kısa sürede toparlanmasına katkı sağladı.

ETF girişleri yükselişi destekledi

Bitcoin’deki toparlanmayı güçlendiren bir diğer unsur ise spot Bitcoin ETF’lerine yeniden başlayan para girişleri oldu. Şubat ayının sonundan itibaren bu ürünlere yaklaşık 1,7 milyar dolarlık net giriş gerçekleştiği ve böylece son aylardaki çıkış trendinin kırıldığı ifade ediliyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Gözler Trump’ın açıklamalarında

Trump’ın savaşın sona erebileceğine yönelik mesajları yalnızca kripto piyasasını değil petrol ve hisse senedi piyasalarını da etkiledi. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı geri çekilme risk iştahını artırırken kripto piyasasındaki toparlanmayı da hızlandırdı. Ancak İran cephesinden gelen açıklamalar çatışmanın henüz sona ermediğini gösterdiği için piyasalardaki belirsizlik devam ediyor.

Uzmanlara göre kısa vadede Bitcoin için 70 bin dolar seviyesi psikolojik destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın 72–74 bin dolar bandını test edebileceği, olası satış baskısında ise 68–65 bin dolar aralığının güçlü destek bölgesi olarak öne çıktığı belirtiliyor.