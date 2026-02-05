Bitcoin bu hafta yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, yıl başından bu yana yaşadığı kayıplar yüzde 20’ye yaklaştı. Yaşanan gerileme yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı; küresel kripto para piyasasında da ciddi bir erime görüldü.

CoinGecko verilerine göre, küresel kripto para piyasalarının toplam değeri Ekim ayının ilk haftalarında 4 trilyon 379 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık düşüş yaşadı.

Analistler, kripto paralardaki bu sert düşüşün, Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesinin ardından hız kazandığına dikkat çekiyor. Warsh’ın daha sıkı para politikalarına yakın durabileceği yönündeki beklentiler, riskli varlıklardan kaçışı tetikledi.

Uzmanlar, kripto para piyasalarının bugüne kadar Fed’in gevşek para politikaları ve piyasalara sağlanan yüksek likiditeden önemli ölçüde faydalandığını vurguluyor. Para politikasında sıkılaşma ihtimalinin güçlenmesi ise kripto varlıklarda satış baskısını artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.