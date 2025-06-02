Bu iş birliği kapsamında KEYVAN Havacılık, IFS’in Elektronik Uçuş Çantası çözümü olan EFBOne platformuna dünya çapında ARINC 424 navigasyon verileri ve küresel prosedür chartları sağlayacak. Böylece pilotlar, uçuş öncesi ve uçuş sırasında ihtiyaç duydukları temel navigasyon bilgilerine tek platform üzerinden, hızlı, sade ve güvenilir bir şekilde erişebilecek.

Dijitalleşen Kokpit: Anlık veGüvenilir Navigasyon Verisi

EFBOne’ın sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzüyle birleşen KEYVAN’ın yüksek doğrulukta ve sürekli güncellenen verileri, pilotlara uçuşun her aşamasında büyük kolaylık sağlıyor. IFS ile yapılan iş birliği, sadece teknolojik bir entegrasyon değil, aynı zamanda pilotların yükünü hafifleten ve uçuş süreçlerini optimize eden bir çözüm sunuyor.

Bu entegrasyon sayesinde,

Kâğıt doküman ihtiyacı ortadan kalkıyor,

Navigasyon bilgilerine anlık ve çevrimdışı erişim sağlanıyor,

Karar alma süreçleri hızlanıyor,

Uçuş emniyeti daha da güçleniyor.



Dijital veri akışı, özellikle zaman ve kaynak yönetimi açısından filo operasyonlarını da daha verimli hale getiriyor.

Kritik Navigasyon Bilgilerine Tek Platformdan Erişim

KEYVAN tarafından sağlanan veri seti, sadece ARINC 424 navigasyon bilgileriyle sınırlı değil; aynı zamanda hava sahası yapıları, SID/STAR prosedürleri, yaklaşma chartları ve rota bilgileri gibi uçuş için kritik tüm unsurları kapsıyor. Tüm bu bilgiler, EFBOne platformuyla tek ekranda, anlık ve doğru şekilde sunuluyor. Böylece hem insan hatası riski azalıyor hem de uçuş operasyonlarının bütünlüğü sağlanıyor.

KEYVAN: Pilot Deneyiminin de Güçlü Destekçisi

KEYVAN Havacılık, Havacılık Veri Üretim Müdürü Serkan Pusat, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

““KEYVAN Havacılık olarak hedefimiz, yalnızca veri sağlamak değil; pilotların görevlerinin her aşamasında güvenle kullanabilecekleri, doğruluğu yüksek ve zamanında güncellenmiş bilgileri sunmaktır.

IFS ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon, havacılık ekosistemindeki dijitalleşmeye ve sektörün bir adım daha öteye yeni teknolojiler ile gidebilmesine katkı sağlıyor , kullanıcıların daha sade ve etkili bir operasyonel deneyim yaşamasına da imkân tanıyor.”

Navigasyon Verisinin Gücüyle Uçuşa Hazırlık

KEYVAN ile IFS’in bir araya gelerek hayata geçirdiği bu çözüm, kokpit operasyonlarında yalınlık, hız ve doğruluğu ön plana çıkarıyor. Pilotlara; rotalarını planlarken, hava sahasını değerlendirirken ve karar alırken gerekli olan temel navigasyon verisini güvenle sunarak, uçuşun her anını daha verimli hale getiriyor.