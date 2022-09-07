Antalya Kemer Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan meclis toplantısına, meclis üyeleri Hakan Tuncer ve Semih Özdemir katılmadı. Toplantı öncesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs müdürü Suat Göv, kurulduğu günden bu yana kurs merkezinde elde edilen başarılarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, okulların açıldığını hatırlatarak, bu yıl bin 860 lise öğrencisini belediye olarak taşımasını yapacaklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, lise öğrencilerinin taşınmasıyla ilgili ihalenin yapıldığını anlatarak, “KDV dahil 22 milyon 341 bin liraya tekabül ediyor. Bu parayı Kemer Belediyesi olarak biz vereceğiz. Meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Anaokulu ve ilkokulların kırtasiyeleri verildi. Burs almak isteyen üniversite öğrencileri de kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Her ay hesaplarına 700 lira para yatıracağız” dedi.

İmar planlarıyla ilgilide açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Tekirova mahallemizin imar planları eli kulağında. Tapuya gelmek üzere. Beldibi mahallesinin 18/1 bölümü uygulandı. Antalya Büyükşehir Belediyesinde encümende görüşülecek. Kuzdere mahallesinde imar planları bitti. Herkes internet üzerinden tapularını alabilir. Çıralı’nın imar planları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekliyor. Çamyuva kapalı pazar yeri bitmek üzere. Hayıtlıgöl mevkisindeki dere ıslah çalışmaları tamamlanmak üzere. Tekirova Cumayeri mevkisindeki dere ıslah çalışmalarına da başladık" diye konuştu.

Toplantıda, Kemer Belediyesi Zabıta Memurlarına verilecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi ve bin 80 lira olarak belirlendi.

2022 yılı YKS sınavlarında yüksek başarı göstererek dereceye giren Kemer Göynük Fen Lisesi öğrencileri ile Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda eğitim gören öğrencilere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince oy birliğince ödül verilmesi kabul edildi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 tekerlekli, benzinli, kabinli, kasalı 1 adet motosiklet satın alınması ve T cetveline işlenmesi konusunun görüşülerek oy birliği kabul edildi. Toplantıda, 2022 yılı Gelir Tarifesindeki bazı gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili alınan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

2022 Mali yılı ek bütçe tasarısı ile ilgili alınan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Ovacık Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı Sınırı çalışmalarına esas “Dağınık Yerleşim” tespitinin görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Çamyuva (Kuzdere Mah.) Mahallesi 509 ada 1 parsel (Sosyal Tesis Alanı) ve 510 ada 9 parsel (Konut Alanı) Belediye hissesi ile şahıs hissesi takasına ilişkin alınan imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu raporlarının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer sınırları içerisinde buz hokeyi tesisi yapılması konusu ile ilgili alınan İmar Komisyonu ve Turizm Komisyonu raporlarının görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 2624567 sayılı yazıları ile Çamyuva Mah. 227 ada 7,8 ve 9 parsellerin plan değişikliğine esas kurum görüşü talebinin görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kemer Belediyesi arasında “Ortak Hizmet Projesi ve İş birliği Ek Protokolü” imzalanması için Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste ayrıca karate sporcunda birçok derece alan ve başarıdan başarıya koşan milli sporcu Merabi Surmanidze’nin kazandığı şampiyonluk madalyasını Başkan Topaloğlu taktı.

Meclise sunulan önergelerde ise şu kararlar alındı:

İlk ve ortaokul öğrencilerinin D-400 karayolunun üstünden alt kısmına kadar belediye tarafından taşınması oy birliği ile kabul edilerek, taşıma ücreti 50 lira olarak belirlendi. Yeni kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün yürürlüğe girmesi konulu önerge oy birliği ile kabul edildi. Kemer İdmanyurdu Spor Kulübü Derneği’nin ihtiyaçları için 30 bin lira destek verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Kuzdere mahallesinde belediye tarafından sosyal konut projesi yapılmasıyla ilgili önerge oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na sevk edildi. Sanayi yolu üzerinde korkuluk, elektrik direği gibi eksikliklerin tamamlanması ile ilgili önerge oy çokluğu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Kararlar sonrası bir sonraki meclis toplantısı ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlendi.