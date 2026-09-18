Antalya'nın Kemer ilçesinde 7-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ve Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağında, 40 ülkeden yaklaşık 350 sporcu mücadele edecek. Plaj, orman ve dağ etaplarını geçecek sporcular, deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmaya çalışacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, 7-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ve Dünya Şampiyonası'nın 7. Ayak yarışı öncesinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Özdemir, ziyarette, yarış hazırlıklarıyla ilgili Başkan Topaloğlu'na bilgi verdi.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyona bu yıl 40 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılması bekleniyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kemer'de buluşturacak Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj, orman ve dağ etaplarından oluşacak.

Yarışların plaj etabında sporcuların yüksek hız ve mücadele gücü, orman etabında ise teknik sürüş becerileri ön plana çıkacak. Dağ etabında sporcular, deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaşmaya çalışacak.

Değişken zemin, uzun tırmanışlar ve teknik bölümler, sporcuların motosiklet hakimiyetinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını da sınayacak. Organizasyon kapsamında 7 Ekim Çarşamba günü Ayışığı Koyu'nda basın toplantısı düzenlenecek. Plaj, orman ve dağ etaplarının yanı sıra özel etap yarışının da gerçekleştirileceği organizasyonun ilk günü yapılacak plaj etabı YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sea To Sky Yarışlarını, spor turizmin en önemli destinasyonları arasında yer alan Kemerimizde yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yarışların turizme büyük katkısı var. Milyonlarca insan bu yarışları izlemek için sabırsızlanıyor. Dünya Şampiyonasının 7. Ayağı'nın da yapılacağı yarışlar, Kemerimizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Yarışlara her yıl olduğu gibi bu yıl da Kemer Belediyesi olarak büyük destek veriyoruz' dedi.

KEMK Başkanı Semih Özdemir de organizasyona verdikleri destek dolayısıyla Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti.