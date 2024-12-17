Resmi Gazete’de yayımlanan bu izinle Katılımevim, Katılım Bankası kurma sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı.

Tasarruf finansman sektörünün öncü markalarından Katılımevim, BDDK’dan aldığı onayla bankacılık sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Katılımevim’in Katılım Bankası kurma hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşı oldu.

Stratejik sektörlere finansman desteği

Katılımevim’in bankacılık alanına girişi, Türkiye’nin stratejik sektörlerinin finansmanına katkıda bulunarak ülke ekonomisine yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Yeni kurulacak Katılım Bankası, özellikle tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik gibi Türkiye ekonomisinin temel taşlarını oluşturan sektörlerin finansal ihtiyaçlarını destekleyecek.

Katılım bankacılığında ekonomiye yön veren adım

Katılım bankacılığı ilkelerine uygun bir şekilde faaliyet gösterecek olan yeni banka, modern finansman çözümleriyle, kurumsal müşterilere hizmet sunacak. Finansal erişimi artırmayı ve Türkiye’deki tasarruf bilincini güçlendirmeyi amaçlayan Katılım Bankası, sektöre yenilikçi bir yaklaşım getirerek büyümeyi hedefliyor.

Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan: “Amacımız finansal bir kurum olmanın ötesinde, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda güvenilir bir iş ortağı olmak”

Katılım bankacılığının, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde ve finansal sürdürülebilirlik hedeflerinde stratejik bir role sahip olduğunu belirten Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “Türkiye’nin finansal ekosistemine katma değer sağlamak amacıyla bankacılığa adım atıyoruz. BDDK’dan aldığımız onay, sadece bir regülasyon süreci değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni bankamız, sadece finansal çözümler sunmakla kalmayacaktır. Aynı zamanda müşterilerimize güvenli, sürdürülebilir ve katılımcı bir bankacılık deneyimi sunarak, Türkiye’nin finansal geleceğine yön verecektir. Güçlü sermaye yapımız, derin sektör bilgimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla, ekonomimizin öncelikli sektörlerinde dönüşüm yaratacak projelere imza atacağız. Bankacılığa getirdiğimiz bu yeni bakış açısı, sadece bugünün değil, geleceğin finansal ihtiyaçlarına da yanıt verecek ve ülkemizin finansal altyapısını güçlendirecektir. Amacımız, yalnızca bir finans kurumu olmak değil; aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda güvenilir bir iş ortağı olmaktır” dedi.

Katılımevim’in bu adımı, Türkiye’nin finansal ekosisteminde önemli bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Bankanın stratejik sektörlerdeki odaklanması, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.