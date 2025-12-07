“Bu Sene Hamsinin Senesi Oldu”

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, hamsi avının bu yıl son derece verimli geçtiğini ifade ederek sezonu değerlendirdi:

“Bu sene hamsinin senesi oldu. Havaların iyi gitmesi avı artırdı. Fiyatlarda yer yer değişim olsa da vatandaşın ilgisi hiç düşmedi. Ancak artık hamsi sezonunun son günlerine geliyoruz.”

Çoğalmış, hamsinin fiyatının genel balık piyasasını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, “Hamsi ucuzlarsa mezgit gibi diğer balıkların da fiyatı düşüyor. Hamsi 75 TL iken mezgiti 600-700 TL’den satamazsın. Piyasa hamsiye göre şekilleniyor.” dedi.

Balıkçı Çoğalmış ayrıca tezgâhlarda hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgitin bol olduğunu, son günlerde ise levrek ve somonun da yoğun şekilde avlandığını söyledi.

“Palamut Olmayınca Hamsi Arttı”

Bir diğer balıkçı esnafı Kadir Pınar ise hamsi bolluğunun sebeplerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Palamut olduğu zaman hamsi azalıyor, olmadığı zaman ise hamsi bollaşıyor. Bu sezon palamut çıkmayınca hamsi ciddi anlamda arttı.”

Pınar, hamsinin kilosunun bir süre önce 50 TL’ye kadar düştüğünü, bu dönemde talebin çok yüksek olduğunu ancak şu an fiyatın 100 TL seviyesine yükselmesiyle ilginin bir miktar azaldığını belirtti. Pınar’a göre hamsi, bu ayın sonuna kadar tezgâhlarda kalmaya devam edecek.

Güncel Balık Fiyatları

Balıkçıların verdiği bilgilere göre tezgâhlarda fiyatlar şu şekilde:

Somon: 300 TL 800 Kişinin Emekliliği İptal Edildi İddiası: SGK Sahte Rapor Soruşturmasını Genişletti İçeriği Görüntüle

Levrek: 450–600 TL

Çupra: 450–500 TL

İstavrit: 100 TL

Tırsi: 200 TL

Barbunya: 300–500 TL

Mezgit: 400–500 TL

Sezonda Hamsi Son Virajda

Karadeniz’de yaşanan hamsi bereketi vatandaşın sofralarına bol çeşit ve uygun fiyat olarak yansısa da balıkçılar sezonun bitmek üzere olduğu konusunda uyarıyor. Aralık ayının sonuna kadar tezgâhlarda kalması beklenen hamsinin yerine ilerleyen günlerde diğer türlerin ağırlık kazanacağı tahmin ediliyor.