Kısa Vadede Belirsizlik Hakim

Gram altındaki hareketlilik büyük ölçüde ons altın fiyatlarından etkileniyor. 2026 başında 5.602 dolara kadar yükselen ons altın, 19 Mart itibarıyla 4.800 dolar civarında seyrediyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, savaşın enerji piyasalarına etkisinin enflasyon beklentilerini artırdığını ve bu durumun altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için engel oluşturduğunu belirtti. Hansen, mevcut dönemde sermayenin dolar cinsinden varlıklara yöneldiğini, altının geleneksel “güvenli liman” rolünün kısmen zayıfladığını vurguladı.

Hansen, teknik açıdan ons altının 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünü, 4.840 ve 4.660 dolar seviyelerinin önemli destekler olduğunu ifade etti. Bu nedenle kısa vadede altın fiyatlarının belirsiz bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Uzun Vadede Rekor Beklentisi Sürüyor

Uzun vadeli perspektifte ise bankalar arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Londra merkezli CRU Group, kıymetli metallerdeki son dört yıllık yükselişin küresel borçluluk, para birimlerine güven problemi ve faiz oranlarındaki değişimlerle bağlantılı bir “yeniden fiyatlandırma eğilimi” olduğunu belirtti. Analize göre, altın fiyatları önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edebilir ve gelecek yıl ons altın için 6.000 dolar civarında bir denge oluşabilir.

ABD’li JP Morgan, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 6.300 dolar olarak açıklarken, Alman Deutsche Bank 6.000 dolar seviyesini işaret etmişti. Bu rakamlar, yatırımcıların kısa vadeli belirsizlikler karşısında uzun vadeli strateji belirlemesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.