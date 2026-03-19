Açıklamada, ekonomik göstergelerin faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini gösterdiği, istihdam artışının sınırlı, işsizlik oranının ise son aylarda değişmediği vurgulandı. Bununla birlikte enflasyonun halen yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi.

Fed, Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu kaydederek, federal fon oranı hedef aralığını mevcut seviyede tutma kararını aldı.

Powell’dan Açıklama

Fed Başkanı Jerome Powell, kısa vadede enerji fiyatlarındaki artışın genel enflasyonu yükseltebileceğini ancak bu etkilerin kapsamı ve süresinin henüz net olmadığını dile getirdi.

2026 ve Sonrası İçin Beklentiler

Fed, 2026’da bir faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verirken, federal fon oranı tahminlerini 2027 ve 2028 için %3,1 olarak korudu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise %3’ten %3,1’e yükseltildi.

Enflasyon tahminleri bu yıl için %2,7’ye, 2027 için %2,2’ye yükseltilirken, 2028 tahmini %2’de sabit kaldı. Çekirdek enflasyon tahminleri de 2026 için %2,7’ye, 2027 için %2,2’ye revize edildi.

Büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildi: 2026 için %2,4, 2027 için %2,3 ve 2028 için %2,1 olarak öngörüldü. İşsizlik oranı tahminleri ise 2026 için %4,4, 2027 için %4,3 ve 2028 için %4,2 seviyesinde tutuldu.

Fed’in kararları, ekonomideki istikrar sinyallerini sürdürürken, yaklaşan faiz politikalarına dair piyasaya da ipuçları verdi.