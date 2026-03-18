Yetkililer, artan yolcu trafiğine karşı terminal genelinde çeşitli önlemler alındığını belirtirken, özellikle güvenlik ve check-in noktalarında yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Yolculardan Aybüke İnci, bayram tatili için Fethiye’ye gideceğini belirterek arkadaşlarını ziyaret edeceğini söyledi. Bir diğer yolcu Yaşar Çebi ise tedavi amacıyla geldiği İstanbul’dan bayram nedeniyle Trabzon’daki memleketine döndüğünü ifade etti.

Öte yandan yurt dışından gelen yolcular da bayram döneminde Türkiye’ye ilgi göstermeye devam ediyor. Brezilyalı Laura Mazzola, kısa süreli İstanbul ziyaretinin ardından Manchester’a döneceğini dile getirdi.

Türk Hava Yolları 297 ek sefer planladı

Artan talep üzerine Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı süresince yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla ek seferler düzenleyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre 18-22 Mart tarihleri arasında toplam 297 ilave uçuş planlandı.

Yetkililer, bayram döneminde seyahat edecek yolcuların havalimanına erken gelmeleri ve işlemlerini zamanında tamamlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.