İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı güncel verilere göre, şehirdeki barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran’da yüzde 66,23 seviyesindeyken 7 Aralık itibarıyla yüzde 19,81’e geriledi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışlar su seviyelerinde kısmi bir artış sağlasa da uzun vadeli tablo su yönetimi açısından endişe verici boyutunu koruyor.

Elmalı Barajı Zirvede, Kazandere Alarm Veriyor

İSKİ’nin paylaştığı istatistiklere göre, İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olan Elmalı Barajı yüzde 50,68 ile listenin başında yer aldı. En düşük seviyedeki baraj ise yalnızca yüzde 2,3 doluluk oranıyla Kazandere Barajı oldu. Kazandere ile benzer şekilde Pabuçdere Barajı da yüzde 2,41 seviyesine kadar düşerek kritik eşiğe geriledi.

Baraj Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık 2025)

Alibey Barajı: %10,1

Büyükçekmece Barajı: %18,46

Darlık Barajı: %27,65

Elmalı Barajı: %50,68

Istrancalar Barajı: %30,84

Kazandere Barajı: %2,3

Pabuçdere Barajı: %2,41

Sazlıdere Barajı: %16,87

Terkos Barajı: %19,23

Ömerli Barajı: %13,11

Su Tasarrufu Uyarısı

Uzmanlar, kış yağışlarının beklenen seviyelerde devam etmemesi halinde İstanbul’un yaz aylarına düşük rezervle girme riskine dikkat çekiyor. İSKİ ise vatandaşlara su tasarrufu çağrısını yinelerken, yağışların baraj seviyelerine etkisinin önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini belirtiyor.