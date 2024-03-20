İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kanada, İsrail’e silah satışını askıya almaya hazırlanıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını belirterek, bunun sembolik değil gerçek bir hamle olacağını ifade etti.

Kanada parlamentosu, dün İsrail’e yönelik silah satışının durdurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir önergeyi 117'ye karşı 204 oyla kabul etmişti. Önerge, ayrıca uluslararası toplumu İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafı çözmek için iki devletli çözüm için çalışma çağrısında bulunuyordu.