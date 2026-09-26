Para piyasası fonlarında mağdur olan yatırımcıların ise ilk aşamada değerlendirilmesi bekleniyor.

Fon operasyonlarının ardından tasfiye sürecine alınan fonlarda parası bulunan 455 bin 758 yatırımcının akıbetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi bürokrasisinin fon mağdurlarının durumunu ele almak üzere bir araya geldiğini ve yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik bir ödeme planının gündemde olduğunu aktardı.

1 milyon TL altındaki yatırımlara öncelik iddiası

Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yatırımcıların ödemelerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda özellikle para piyasası fonlarında mağdur olan yatırımcıların öncelikli olarak ele alınacağı belirtiliyor. Ödemelerde Takasbank nezdindeki teminatlar ile fonların Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılması seçeneğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Ancak söz konusu planın henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı ve nihai çerçevenin yapılacak toplantıların ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Bazı fonların tasfiye listesinden çıkarılması gündemde

Gündemdeki bir diğer başlık ise yatırımcıların ödemelerini karşılayabileceğini bildiren fonlar.

Güngör’ün paylaşımında, Bulls bünyesindeki 15 fon, Pardus bünyesindeki 42 fon ve A1 Capital bünyesindeki 9 fonun, yatırımcıların paralarını ödeyebileceklerini ilgili mercilere ilettiği aktarıldı.

Bu nedenle söz konusu fonların tasfiye listesinden çıkarılması seçeneğinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Bankalar konusunda karar çıkmadı

Fon operasyonları kapsamında adı geçen fonların bağlantılı olduğu bankalarla ilgili ise henüz nihai bir karar alınmadığı belirtildi.

Ekonomi bürokrasisinin salı günü yeniden bir araya gelerek ödeme planı ve diğer başlıklara ilişkin kararlara son şeklini vermesinin beklendiği aktarıldı.

Nihai karar salı günü bekleniyor

Gündemdeki planın hayata geçirilmesi halinde, özellikle küçük yatırımcıların mağduriyetlerinin daha hızlı giderilmesi hedefleniyor. Ancak 1 milyon TL sınırı, ödeme yöntemi, öncelik sıralaması ve hangi fonların kapsam dışında tutulacağına ilişkin nihai karar henüz açıklanmış değil.

Söz konusu bilgiler şu aşamada Dilek Güngör’ün sosyal medya paylaşımında aktardığı iddialara dayanıyor. Resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir ödeme takvimi veya uygulama esasları açıklanması halinde detayların netleşmesi bekleniyor.