Çeşme'nin ev sahipliği yapacağı Çeşme Uluslararası GFrand Slam Plaj Voleybolu, 12 ülkeden 34 takım ve 68 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dün başlayan ve yarın sona erecek yarışlar gündüz ve gece müsabakalarıyla sporseverlerle buluşuyor.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu Organizasyonu, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Organizasyonda 19 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 34 takım ve 68 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Rusya, KKTC, Ukrayna, İran, Benin, Slovenya, Bosna-Hersek ve İtalya'dan sporcular Çeşme'de mücadele ediyor.

Organizasyon, 27 Eylül Pazar günü final karşılaşmaları ve saat 18.00'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.