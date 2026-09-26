Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 285 bin euro tutarında estetik borcu bulunduğu yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Yılmaz’ın hukuk ekibi, Almanya’da yaptığı incelemelerde oyuncu hakkında böyle bir ceza mahkemesi kararına rastlanmadığını açıkladı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, son günlerde hakkında ortaya atılan Almanya merkezli iddialarla gündeme geldi. Yılmaz’ın Almanya’da bulunduğu dönemde estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemler nedeniyle 285 bin euro borçlandığı ileri sürüldü.

İddiaların devamında, söz konusu borcun ödenmemesi nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı ve oyuncunun Almanya’da 6 ay hapis cezası aldığı öne sürüldü.

Ancak Biran Damla Yılmaz cephesinden bu iddialara itiraz geldi.

HUKUK EKİBİ İNCELEME YAPTI

Yılmaz, sosyal medya hesabından Almanya’daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan tarafından hazırlanan belgeyi paylaştı.

Belgede, oyuncu hakkında Almanya’da hapis cezasına mahkûmiyet kararı bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede, böyle bir yargılama bakımından görevli olabilecek mahkemeler ve yetkili savcılık makamlarıyla iletişime geçildiği aktarıldı.

“HERHANGİ BİR CEZA MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR”

Hukuk temsilcisinin hazırladığı belgede, yapılan incelemeler sonucunda Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezasına ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararının tespit edilemediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili mahkemede böyle bir kararın yanı sıra buna ilişkin bir mahkeme dosya numarasının da bulunamadığı belirtildi.

Mahkeme kalemiyle yapılan telefon görüşmesinde de oyuncu hakkında bu iddiaya karşılık gelen herhangi bir dosya numarasının bulunmadığı yönünde bilgi verildiği aktarıldı.

YILMAZ İDDİALARI YALANLADI

Biran Damla Yılmaz da hakkında çıkan “Almanya’da 6 ay hapis cezası aldı” yönündeki haberleri yalanladı.

Oyuncunun paylaştığı hukuk belgesi, iddiaların merkezindeki hapis cezasına ilişkin mahkeme kararının bulunup bulunmadığının Almanya’daki ilgili makamlar nezdinde araştırıldığını ortaya koydu.

Böylece kamuoyunda tartışılan “6 ay hapis cezası” iddiasına karşı Yılmaz cephesinden resmi nitelikte bir hukuki inceleme sunulmuş oldu.

285 bin euroluk estetik borcu iddiasına ilişkin ise Yılmaz’ın hukuk ekibinin açıklamasının odağında, hapis cezasına dair herhangi bir mahkeme kararının bulunup bulunmadığı yer aldı.