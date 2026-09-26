Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKONFED tarafından Elazığ’da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi’nde iş dünyasının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon krizine de değinen Yılmaz, yaşanan gelişmelerin sermaye piyasalarının genel yapısına ilişkin bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“KISITLI BİR ALANDA ORTAYA ÇIKAN SORUN”

Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirten Yılmaz, finans piyasalarında genel görünümün daha iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Sermaye piyasalarında ise belirli ve sınırlı bir alanda sorun yaşandığını dile getiren Yılmaz, ilgili kurumların hem idari hem de adli süreçleri yürüttüğünü belirtti.

Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun” ifadelerini kullandı.

“YAPISAL BİR SORUN YOK”

Cevdet Yılmaz, yaşanan gelişmelerin sermaye piyasalarında yapısal bir bozulmaya işaret etmediğini savundu.

Sermaye piyasalarının mevcut yapısının sağlıklı olduğunu belirten Yılmaz, ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini ve gerekli tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, sorunların aşılmasının ardından sermaye piyasalarının daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, “Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi.

KURUMLAR KOORDİNASYON İÇİNDE

Fon soruşturması kapsamında yürütülen adli ve idari süreçlere de işaret eden Yılmaz, ilgili kurumların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaşanan sürecin sermaye piyasalarının tamamına mal edilmemesi gerektiği mesajını verirken, gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz’ın açıklamaları, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği sürece ilişkin hükümet kanadından yapılan değerlendirmeler arasında yer aldı.