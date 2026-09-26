Elazığ'da AK Parti teşkilatıyla buluşan ve burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmaya değinerek ' Netanyahu hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söylemesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin son 23 yılda katettiği mesafeyi dört ana başlık altında ele alan Yılmaz, Filistin davasından makroekonomik verilere, vesayetin tasfiyesinden savunma sanayisine kadar tüm başlıklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Gündeme ilişkin kapsayıcı açıklamalarda bulunan ve dış politikadan ekonomiye, sosyal politikalardan demokratikleşme adımlarına, savunma sanayisinden yeni anayasa hedefine kadar tüm süreçleri detaylarıyla değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin bölgesel bir istikrar limanı olarak yoluna devam ettiğini vurguladı.

'Netanyahu hükümetinin söylemlerinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur'

Dış politika ve Filistin meselesine ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail hükümetinin açıklamalarını ve Gazze'deki durumu değerlendirerek, 'O birileri işledikleri suçları gayet iyi biliyorlar. O suçların üstünü örtmek için de sürekli bir şekilde Cumhurbaşkanımıza, ülkemize saldırmaya çalışıyorlar. Uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanan bir kişinin, Netanyahu'nun hükümetinin kalkıp da Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söylemesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. İç siyasette sıkışmışlığını böyle aşmaya çalışıyor ama bu da beyhude bir çabadır. Biz kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin davasını savunmaya, iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz' dedi.

'Dünya beşten büyüktür söylemi daha adaletli bir dünya arayışıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel diplomasideki liderliğine değinen Yılmaz, ' Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Bu sadece Birleşmiş Milletler'in reformu değil, aynı zamanda daha adaletli bir dünya arayışıdır. Türkiye'nin tarihi birikimiyle tüm insanlığa daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bir taraftan savunma sanayimizle caydırıcı gücümüzü artırıyoruz, bölgemizde yeni ittifaklar oluşturuyoruz; hem de barışçıl diplomasi ile sorunları masada müzakere yoluyla çözme noktasındaki politikamızı en etkili şekilde hayata geçiriyoruz. Etrafımız bir ateş çemberi ama Türkiye bir istikrar limanıdır' şeklinde konuştu.

'Milli gelirimizi 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaştırıyoruz'

Konuşmasının ikinci ana başlığı olan ekonomi alanında 2002 yılından bu yana kaydedilen gelişmeleri rakamlarla açıklayan Yılmaz, ' Türkiye'nin, 2002 yılında 238-239 milyar dolarlık bir büyüklüğü vardı. Bu sene inşallah yıl sonunda 1.8 trilyon dolara ulaşacağız. İhracatımız sadece 36 milyar dolardı. Bugün mal ihracatımız 280 milyar doları aştı, hizmet ihracatımız 125 milyar dolar seviyesine geldi. İkisini topladığımızda 405 milyar dolar seviyesine çıktı. Sadece ihracatımız geçmişteki milli gelirimizden çok daha fazla bir noktaya geldi. Dünyada satın alma gücü paritesi ile 11. büyük ekonomiyiz, nominal bazda 16. büyük ekonomi konumundayız. Enflasyon bu dönem en büyük meselemiz, onu da önceliklendirmiş durumdayız ve aşama aşama düşürüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtaracağız'

AK Parti'nin en büyük başarılarından birisinin, vesayetçi sistemlerinin tasfiye edilmesi olduğunu belirten Yılmaz, ' Son 23-24 yılda sosyal alanda büyük bir değişim dönüşüm oldu. Hastaneler, okullar, üniversiteler, herkese şemsiye olan bir sosyal güvenlik sistemi, engellilere dönük yaptıklarımız ve garibe gurabaya desteklerimizle son 23 yıl aynı zamanda bir sosyal restorasyon dönemi oldu. OECD'nin PISA testinde Türkiye üç dalda da puanını artıran tek ülke oldu ve bir yıldız gibi parladı. Sağlık sistemimiz dünyada çok önemli bir yere geldi ve dünyadan Türkiye'ye şifa için milyonlarca insan geliyor. Dün de Elazığ'ımızda 800 yataklı çok modern bir hastanenin temelini attık. AK Parti'nin en büyük başarılarından biri vesayetçi sistemleri tasfiye etmesi, Türkiye'yi normal bir demokrasiye dönüştürmesidir. Bugün Türkiye'de artık sivil irade hakimdir. Yasaklar kalktı; geçmişte başörtüsü üzerinden korkular üreterek vesayetçi yapıyı sürdürdüler. Bugün insanların ana dilini rahatça konuştuğu, kimliğini ve inancını rahatça ifade ettiği bir Türkiye var. Kimlik siyasetine karşıyız ancak insanların kendi etnik ve mezhebi kimliklerini rahatça yaşayabilmeleri çok kıymetlidir. Türkiye'yi terörden de vesayetçi zihniyetten de kurtardık. Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'yi sivil, yeni bir anayasaya kavuşturacağımıza inanıyoruz. Burada daha geniş bir konsensüs gerekiyor. Meclisimizde ve toplumumuzda iktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelip temel bir uzlaşmaya varırsak Türkiye'yi bu darbe anayasası ayıbından kurtaracağız. Çok daha sivil, demokratik ve bugünkü ihtiyaçlara cevap veren bir anayasayı milletimize kazandıracağız. Ayrıca, savunma sanayisinde dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldik. Geçen sene 10 milyar dolardan fazla ihracat yaptık ve dünyanın 11. büyük ihracatçısı olduk. Dünyada en fazla diplomatik misyonu olan beş ülkeden biriyiz. Somali'den Katar'a, Kafkaslar'dan Libya'ya, Suriye'den Irak'a kadar geniş bir coğrafyada istikrar için çalışıyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşan Mekke İttifakı Anlaşması da caydırıcılığı yükselten çok önemli bir adımdır' diye konuştu.