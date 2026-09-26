Bodrum'da basketbol heyecanı bu kez sahaya değil, Turgutreis Atatürk Meydanı'na taşındı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball Turnuvası'nda 56 takım şampiyonluk için mücadele etmeye başladı.

7 farklı kategoride düzenlenen turnuvada minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde kız ve erkek takımları karşı karşıya geliyor. Üç gün sürecek organizasyonda toplam 124 karşılaşmanın oynanması planlanıyor. İlk gün grup maçlarıyla başlayan turnuvada müsabakalar saat 17.00'de start aldı. İki ayrı yarı sahada oynanan karşılaşmalarda sporcular, rakiplerine üstünlük sağlayarak bir üst tura çıkmak için mücadele etti. Meydandaki basketbol heyecanına vatandaşlar ve basketbolseverler de ortak oldu. Turnuvanın ikinci gününde tempo daha da yükselecek. Saat 12.00'de başlayacak müsabakalarda farklı kategorilerde toplam 56 grup karşılaşması oynanacak. Şampiyonların belli olacağı final günü ise 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Çapraz eşleşmelerin ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak. Organizasyonun final bölümünde üçlük yarışması, gösteri maçı ve dans gösterisi düzenlenecek. Turnuva, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının verilmesinin ardından gerçekleştirilecek konser ve DJ performansıyla sona erecek. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda üç gün boyunca basketbol heyecanı yaşatacak organizasyonda şampiyonlar, pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından belli olacak.