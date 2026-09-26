Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Elazığ'da düzenlenen 27. TÜRKONFED İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre Koç, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası düzenin ciddi biçimde aşındığını belirterek, ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği ve mevcut kuralların küresel gelişmeleri açıklamakta yetersiz kaldığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Gazze ve Avrupa'ya sert eleştiri

Koç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından sınırların zor kullanılarak değiştirilebildiği bir dönemin ortaya çıktığını belirtirken, Gazze'deki gelişmeler üzerinden uluslararası hukuk ve kurumların işleyişini de eleştirdi.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik politikalarının Batı'nın savunduğu hukuk anlayışı açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade eden Koç, Avrupa'nın artık ahlaki inandırıcılığını kaybettiğini savundu.

Koç'un zirvede yaptığı konuşmada Avrupa'ya ilişkin kullandığı ifade şöyle oldu:

"Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır."

"Türkiye küresel denklemde merkezi konumda"

Ömer Koç, küresel ekonomide ticaret koridorları, üretim merkezleri ve lojistik ağlarının öneminin giderek arttığını belirterek Türkiye'nin coğrafi konumunun önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayi altyapısının güçlü ve çeşitli olduğunu belirten Koç; turizm, teknoloji girişimciliği, bankacılık ve finans gibi alanların da ekonominin önemli dayanakları arasında bulunduğunu ifade etti.

Avrupa ile ekonomik bağlara dikkat çekti

Türkiye'nin Avrupa ile güçlü ekonomik ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayan Koç, mal ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ının, hizmet ticaretinin ise yüzde 30'dan fazlasının Avrupa Birliği ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Avrupa'nın ABD ve Çin karşısındaki ekonomik konumunun zayıflamasının Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Koç, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini korurken Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika gibi bölgelerle ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kalıcı istikrarın ön koşulu hukukun üstünlüğü"

Koç, Türkiye ekonomisinin uzun vadeli istikrarı açısından hukuk ve öngörülebilirliğin önemine de vurgu yaptı.

Kalıcı ekonomik istikrarın; kurumların ve kuralların işlediği bir demokrasi ile hukukun üstünlüğüne dayandığını belirten Koç, güvenilir bir hukuki çerçevenin şirketlerin uzun vadeli yatırım kararları alabilmesi açısından kritik olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyon sanayiyi zorluyor

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve finansman maliyetlerine de değinen Koç, mevcut koşulların sanayi sektörü üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Koç, fiyat istikrarının kalıcı biçimde sağlanmasının ve finansman maliyetlerinin yatırımları destekleyecek seviyelere gerilemesinin Türkiye'nin rekabet gücü açısından önem taşıdığını belirtti.

İhracatçının da küresel rekabetin yanı sıra Türk lirasının reel değer kazanmasından kaynaklanan baskıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Koç, Türkiye'nin rekabet gücünü artırması için katma değerli üretim ve yapısal reformlara ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yüksek teknoloji ihracatında Türkiye'nin payı düşük

Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimde ilerleme kaydetmesine rağmen henüz istenilen noktaya ulaşmadığını belirten Koç, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payının OECD ülkelerinde yaklaşık yüzde 16 seviyesinde olduğunu, Türkiye'de ise yüzde 3-4 civarında kaldığını söyledi.

Koç'a göre Türkiye'nin yalnızca üretim yapan değil; teknoloji geliştiren, tasarım üreten ve fikri mülkiyet sahibi olan bir ekonomik yapıya geçmesi gerekiyor. Bu dönüşümde insan kaynağının belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" mesajı

Ömer Koç, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine de değindi. Terörün sona erdirilmesine yönelik çabaların ülke içindeki birlik açısından önemli olduğunu belirten Koç, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik potansiyelinin güçlenebileceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyetin değerlerine ve eğitime vurgu yapan Koç, Türkiye'nin geleceği açısından bilim, eğitim ve nitelikli insan kaynağına yapılacak yatırımların stratejik önem taşıdığını söyledi.