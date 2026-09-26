Van'da bu yıl 2. kez düzenlenen GölFest, gençleri kültür, sanat ve spor etkinliklerinde buluştururken, Van Gölü sahilindeki su sporları gösterileri festivale renk kattı.

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GölFest, gençleri kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle bir araya getirdi. Gençlik kolları tarafından gençlerin enerjisiyle kültür ve sanatın birleştirici gücünü buluşturmak amacıyla organize edilen GölFest, Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde başladı.

İki gün sürecek festivalin ilk gününde vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanına gelirken, çok sayıda sporcu çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Festival kapsamında rafting, kürek ve kano yarışlarının yanı sıra plaj voleybolu ve hentbol müsabakaları düzenlendi. Türk bayrağı taşıyan flyboard gösterisi ise izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Hüseyin Yayman: 'Gençlerimiz bu ülkenin yarınlarının teminatıdır diyoruz'

Festivalde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, GölFest'in Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti. Festivalin yapılmasının dahi Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Yayman, 'Bugün çok şükür Allah'a hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi fikirden, hangi siyasi partiden olursa olsun herkes burada, bu festivalde eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak istiyor. İşte milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi sürecinin sonucu var mıdır derseniz, ben derim ki Van Gölü Festivali'dir ve burada bulunan gençlerdir. İşte bu noktada biz de daima gençlerimizin yanındayız. 'Gençlerimiz geleceğimizdir' diyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin yarınlarının teminatıdır diyoruz. Onun için gençlerimize daha fazla değer vermemiz, daha fazla önem vermemiz lazım. Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lisede tam 20 milyon genç var. Bu, pek çok Avrupa ülkesinden daha büyük bir nüfustur. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak her zaman gençlerimizle beraberiz' dedi.

'Artık Türkiye'de paradigma değişmiştir'

Terörle mücadele sürecinde büyük bedeller ödendiğini dile getiren Hüseyin Yayman, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, 2, 3 trilyon dolar terörle mücadeleye harcandı. Eğer bu paralar terörle mücadeleye harcanmasaydı, sizin için harcansaydı, Van için harcansaydı, Van bunun belki 10 katı, 20 katı büyümüş olacaktı. Dolayısıyla bölgede silah sesleri sustuğunda, bölgede çocuk sesleri, gençlik sesleri ve futbol, voleybol, basketbol, cimnastik, su sporları gündeme geldiğinde işte o zaman Türkiye başka bir boyuta geçmiş olacaktır. Artık Türkiye'de paradigma değişmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ülkedeki işbirlikçiler ve emperyalistler dahil olmak üzere hangi planı yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bütün bu planları bozacaktır. Ben bu festivali düzenleyen Gençlik Kolları Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun' diye konuştu.