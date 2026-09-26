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Çorum FK'nın Antalya kampındaki hazırlıkları, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında kondisyon ağırlıklı çabukluk ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, daha sonra hücum hattına yönelik sonlandırma çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin günün ilk saha programı, yapılan taktiksel oyunla tamamlandı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor.

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